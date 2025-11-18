Stephen Curry revela su vínculo con Pep Guardiola: así influyó el tiki-taka del Barcelona en su juego

La figura de Stephen Curry continúa firme en una NBA que cambia temporada tras temporada. Tras el triunfo de los Golden State Warriors ante los New Orleans Pelicans, Curry sorprendió al revelar que parte de su manera de crear ventajas en ataque nace de un modelo muy conocido en el fútbol español: el Barcelona de Pep Guardiola y su famoso tiki-taka.

El Barça como modelo para generar ventajas

La confesión llegó durante una charla con LeBron James y Steve Nash en Mind the Game, donde explicó que Steve Kerr utilizó vídeos del conjunto azulgrana para reforzar un estilo de juego que obliga a las defensas a tomar decisiones constantes.

Curry recordó que Kerr quiso ajustar la forma en la que los Warriors encontraban tiros cómodos en un momento en el que la franquicia ya tenía un nivel competitivo alto. Para el entrenador, la clave pasaba por introducir una dinámica más fluida, muy similar a la que Guardiola impulsó en su etapa en el Camp Nou.

La idea aparecía clara: mover el balón con intención para que cada jugador tuviera una ventaja real antes de lanzar.

La estrategia que inspiró Pep Guardiola en la NBA

En la conversación con Nash, el base explicó que Kerr quería que el equipo forzara al rival a pensar demasiado en cada posesión.

“Éramos un equipo capaz de ganar cincuenta partidos, pero Kerr insistió en modificar la forma de crear las situaciones de tiro para que cada compañero encontrara un camino más sencillo hacia la canasta”, recordó.

Curry destacó que el vídeo del Barcelona ilustraba una filosofía que conectaba con lo que los Warriors necesitaban: una circulación paciente, apoyos constantes y una lectura colectiva que descoloca cualquier defensa. “El objetivo era provocar una cadena de decisiones en el rival hasta que apareciera el tiro adecuado”, contó durante la entrevista.