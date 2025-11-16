Las claves del partido de NFL en el Bernabéu:
NFL en el Bernabéu, en directo | ¡Comienza el partido!
¡Comienza el partido! Patada de los Commander que empiezan el choque atacando. Defensa para los Dolphins.
NFL en el Bernabéu, en directo | ¡Suena el himno de España!
Suena ahora el himno de España. Lo hace después de un bonito homenaje a la UME tras su trabajo durante la DANA de Valencia.
NFL en el Bernabéu, en directo | ¡Suena el himno de Estados Unidos!
En estos momentos Karina Pasian está cantando el himno de Estados Unidos. Ambientazo en el estadio del Real Madrid para un evento histórico que está a punto de comenzar.
NFL en el Bernabéu, en directo | Sorteo de campo
Ya están los dos equipos sobre el césped del Bernabéu. Se está realizando el sorteo de campos. Todo listo para el arranque.
NFL en el Bernabéu, en directo | ¡A vestuarios!
Los jugadores de los Dolphins y Commanders ya han terminado los ejercicios de calentamiento. No queda nada para que comience el partido. Así está el ambiente ahora mismo:
-
NFL en el Bernabéu, en directo | No avanzan las colas
Queda media hora para que comience el partido de NFL en el Bernabéu y miles de aficionados siguen fuera del estadio. Hay colas que llegan desde la Plaza de los Sagrados Corazones y llegan hasta el otro fondo rodeando el estadio.
NFL en el Bernabéu, en directo | Zidane, presente
Otro que no ha querido perderse el histórico partido de la NFL en España ha sido Zinedine Zidane. El entrenador francés y leyenda del Real Madrid se encuentra junto a su hijo Enzo.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Las palabras de Griezmann
Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid y un apasionado de la NFL, ha atendido a los micrófonos de DAZN:
"Muy ilusionado. Por fín llega a España la NFL. Es importante para España tener un partido de este tamañano en el país".
Una estrella del deporte. Un enamorado de la NFL
¡QUÉ LUJO TENER A @AntoGriezmann EN DAZN ANTES DEL DOLPHINS VS COMMANDERS!
Dolphins vs Commanders
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Largas colas para acceder al Bernabéu
Queda algo menos de una hora para el inicio del partido y las colas en las inmediaciones del Bernabéu son muy largas.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Rüdiger saluda a los jugadores de la NFL sobre el césped del Bernabéu
Antonio Rüdiger, futbolista del Real Madrid, se ha dejado ver sobre el césped del Santiago Bernabéu saludando a los jugadores de Miami Dolphins y Washington Commanders antes del inicio del histórico partido.
El gesto ha sido recibido con entusiasmo por los aficionados presentes, uniendo por unos minutos el mundo del fútbol y el del fútbol americano en una imagen única.
D1__JW and Toni Rüdiger link up pregame
WASvsMIA – 9:30am ET
Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/CooHkjARZv
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Todo listo para el partido
@elespanolcom 🏈 El estadio Santiago Bernabéu ha protagonizado una transformación espectacular para albergar el histórico partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, adaptando sus instalaciones y tecnología para convertir un templo del fútbol europeo en el escenario perfecto para un encuentro de fútbol americano. El partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu es el primer encuentro oficial de la NFL que se disputa en España, marcando un acontecimiento histórico tanto para la liga como para el recinto madrileño. #NFL #Bernabeu #Deportes #Partido ♬ original sound - karvin
NFL en el Bernabéu, en directo | Largas colas: el público acelera la entrada para la NFL
A medida que se acerca la hora del partido, las largas colas empiezan a rodear los accesos del Santiago Bernabéu.
Los aficionados, muchos ya impacientes por no perderse la histórica cita entre Dolphins y Commanders, han comenzado a entrar al estadio en un flujo continuo que anuncia un ambiente espectacular en las gradas.
NFL en el Bernabéu, en directo | Los Commanders llegan al estadio luciendo la camiseta del Madrid
Varios jugadores de los Washington Commanders han llegado al Santiago Bernabéu vistiendo la camiseta del Real Madrid, un gesto que ha sorprendido y generado ovaciones entre los aficionados presentes.
Aunque los que actúan como ‘locales’ hoy son los Miami Dolphins, los Commanders son el equipo que ha estado entrenando toda la semana en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, de ahí el guiño al club blanco en la previa del histórico debut de la NFL en España.
The Commanders rocking Real Madrid at the Bernabeu
NFL en el Bernabéu, en directo | El estadio, preparado para la marea 'aqua' de los Dolphins
POV: Eres jugador de los Dolphins y vas llegando al Bernabéu.
Cuenta atrás en el Bernabéu: hora y media para el debut de la NFL en España
Son las 13:35 y el ambiente ya es intenso alrededor del Santiago Bernabéu, donde miles de aficionados ultiman su entrada para el histórico duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders.
A las 15:00 arrancará el primer partido de la NFL en España, con el estadio rebosando de emoción por vivir un momento histórico.
Dolphins - Commanders, NFL en directo |Cortes y restricciones por la NFL
Con 83.000 asistentes previstos para el histórico partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders, el Ayuntamiento de Madrid ha activado un amplio dispositivo de movilidad y seguridad que afecta ya a buena parte del distrito de Chamartín.
Los cortes de tráfico se prolongarán hasta las 20:00 h del domingo, afectando a calles principales como Concha Espina, Padre Damián, Doctor Fleming, Paseo de la Habana y varias vías perpendiculares al estadio.
El entorno inmediato del Santiago Bernabéu permanecerá cerrado al tráfico durante todo el operativo, con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento.
Dolphins - Commanders, NFL en directo |El Bernabéu se llena de color
Los aficionados ya comienzan a llenar el Santiago Bernabéu luciendo los característicos colores de los Miami Dolphins. Entre ellos, no faltan los más atrevidos: algunos incluso han llegado vestidos de mariachi combinando aqua y naranja, llenando el estadio de un ambiente único y festivo mientras se prepara el histórico partido entre Dolphins y Washington Commanders.
Dolphins - Commanders, NFL en directo | El Bernabéu escribe un nuevo capítulo con la primera NFL en España
El Santiago Bernabéu, con casi 78 años de historia repletos de finales de Champions, Mundiales, Eurocopas y conciertos de leyenda, se prepara para acoger un evento sin precedentes: la llegada de la NFL a España.
Hoy, Miami Dolphins y Washington Commanders disputarán un partido histórico que convierte al mítico estadio madrileño en epicentro del fútbol americano por primera vez.
¡El Bernabéu como nunca lo habías visto antes!
Dolphins - Commanders, NFL en directo | La NFL aterriza en el Bernabéu
Este domingo, el Santiago Bernabéu se viste de gala para acoger el primer partido oficial de la NFL en España. Miami Dolphins y Washington Commanders se enfrentan a partir de las 15:30 horas en un choque histórico que promete emociones al máximo para los aficionados del fútbol americano y curiosos del deporte.
¡No te pierdas este momento único en el corazón de Madrid!
Dolphins - Commanders, NFL en directo | Los Bravos de Madrid, un referente
EL ESPAÑOL ha hablado con Yago Rivero, jugador de los Bravos de Madrid, uno de los equipos más destacados del fútbol americano en España. El jugador celebra la disputa de este partido de la NFL en el Bernabéu.