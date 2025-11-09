Mavidad Bernabéu: así serán las 8 atracciones, los Mavix y las animaciones que convertirán el estadio en un festival navideño

Madrid se prepara para recibir una Navidad diferente. Este año, uno de los escenarios más icónicos de la ciudad no solo verá rodar el balón, sino también patines, coches de choque y criaturas mágicas.

Del 24 al 31 de diciembre, el estadio Santiago Bernabéu se transformará por completo para albergar Mavidad Bernabéu, el primer festival navideño celebrado en el templo del Real Madrid.

Una experiencia inmersiva diseñada para todos los públicos, donde la fantasía, la luz y la emoción se darán la mano durante ocho días repletos de actividades, atracciones y sorpresas.

Con todas las entradas ya agotadas apenas unas horas después de abrir la venta general, el evento confirma su carácter único.

Mavidad Bernabéu no es solo un espectáculo, es el primer gran paso del nuevo Bernabéu como recinto multifuncional para el ocio y la cultura en el corazón de Madrid.

Anuncio de Mavidad Bernabéu

Los Mavix

El punto de partida de esta propuesta, según explican desde la organización, es un mundo escondido entre copos de nieve.

Según la leyenda que inspira el evento, quienes aún creen en la Navidad pueden encontrar un pueblo mágico dentro de una gran bola de nieve.

Ese pueblo cobrará vida en el estadio Santiago Bernabéu gracias a unas entrañables criaturas llamadas Mavix, que hasta ahora se camuflaban como copos en nuestras bolas navideñas.

Cada Mavix tiene su personalidad:

- Pompón, siempre sonriente, adora lanzarse por la Ladera del Revuelo y colgar el primer adorno.

- Fugaz, hiperactivo y bromista, disfruta de los coches de choque del Lago Helado.

- Bolita, el más tierno, es el primero en despertar cuando alguien agita la bola y es guardián de la ilusión navideña.

Los tres, junto al resto de habitantes mágicos del pueblo, estarán presentes para guiar a los asistentes en un recorrido lleno de juegos, música, luces y emociones.

Imagen promocional de Mavidad Bernabéu

Ocho atracciones

Mavidad Bernabéu se organiza en torno a ocho grandes atracciones distribuidas por todo el espacio del estadio.

Cada una de ellas está pensada para hacer disfrutar a niños, familias y adultos, ofreciendo experiencias adaptadas a todas las edades.

El Río de la Magia, Mavidad Bernabéu

- El Río de la Magia: Una pista de hielo que rodea un árbol navideño gigante, ideal para patinar durante 30 minutos. Está abierta para mayores de 3 años, con tallas de patines desde el número 25 al 47. Los más pequeños contarán con trineos especiales.

El Lago Helado, Mavidad Bernabéu

- El Lago Helado: Coches de choque sobre hielo, conocidos como ice bumpers, para que grandes y pequeños deslicen su energía entre risas. Sin edad mínima, permite que los niños suban acompañados por un adulto.

La Ladera del Revuelo, Mavidad Bernabéu

- La Ladera del Revuelo: Un enorme tobogán de nieve con cuatro carriles por donde lanzarse en donuts hinchables. Requiere al menos 6 años y 120 centímetros de altura para disfrutar de una aventura inolvidable.

La Fábrica de la Ilusión, Mavidad Bernabéu

- La Fábrica de la Ilusión: Una zona para los más pequeños (hasta 5 años) con talleres navideños, pintacaras, una piscina de nieve y espacio artístico, diseñada para descubrir la magia en su estado más puro.

El Carrusel de Luces, Mavidad Bernabéu

- El Carrusel de Luces: Un clásico tiovivo iluminado, sin restricciones de edad, pensado para que toda la familia redescubra el espíritu navideño en cada vuelta.

El Parque de las Nieves Eternas, Mavidad Bernabéu

- El Parque de las Nieves Eternas: El espacio para los más competitivos. Incluye un mini golf navideño (MaviGolf) desde los 4 años, con tres pistas, y dos simuladores de snowboard virtual para mayores de 12 años.

La Plaza de los Sueños, Mavidad Bernabéu

- La Plaza de los Sueños: El corazón de Mavidad Bernabéu. Aquí se alza la gran bola de Navidad iluminada, origen simbólico de todo el festival. Este espacio acogerá animaciones y momentos especiales para los más atentos.

La Galería de los Copos, Mavidad Bernabéu

- La Galería de los Copos: Un mercado navideño con artículos únicos, recuerdos del universo Mavix y una oferta gastronómica inspirada en el pueblo mágico. Una parada obligada para llevarse un pedacito del festival a casa.

Luces, artistas y sorpresas

El recorrido por Mavidad Bernabéu no estará marcado únicamente por sus instalaciones.

En cada rincón aparecerán funambulistas, músicos y animadores que acompañarán la visita y ofrecerán espectáculos inesperados.

Toda la experiencia está pensada como un viaje emocional a través del asombro, la alegría y la ilusión colectiva.

Como indica el lema del evento, "Descubre el universo Mavix", el estadio se convierte en una auténtica bola de nieve donde la Navidad es protagonista.

Fechas, horarios y entradas

Mavidad Bernabéu se celebrará entre el 24 y el 31 de diciembre de 2025, con tres pases diarios de cuatro horas cada uno, en horarios comprendidos entre las 10:30 y las 22:30 horas.

Las entradas, puestas a la venta el pasado 7 de noviembre a través de la web oficial, se agotaron en pocas horas.

El precio era de 25 euros para adultos y 20 euros para niños de entre 3 y 12 años, mientras que los menores de 3 años entraban gratuitamente.

Antes de la venta general, tanto los socios del Real Madrid como los Madridistas registrados contaron con acceso prioritario el 5 y el 6 de noviembre, respectivamente.

Nueva Plaza Bernabéu junto al estadio Real Madrid

Nuevo icono navideño

Con este evento, el Real Madrid consolida su ambicioso plan de transformar el Santiago Bernabéu en un centro de entretenimiento más allá del fútbol.

La exitosa venta anticipada de Mavidad Bernabéu demuestra la capacidad del estadio para atraer públicos diversos y acoger propuestas culturales, familiares y comerciales en fechas clave.

No se trata solo de albergar partidos: el Bernabéu quiere ser un epicentro de la vida madrileña durante todo el año, y la Navidad es el primer gran paso.

Cómo llegar

El acceso principal al evento será por la esquina entre la Avenida Concha Espina y la Plaza de los Sagrados Corazones.

Se recomienda acudir en transporte público ante la previsión de gran afluencia. Estas son las opciones más cercanas:

Metro:

- Línea 10, estación Santiago Bernabéu.

Autobuses:

- Padre Damián - Concha Espina (parada 51173)

- Sagrados Corazones (paradas 453, 454, 2133)

- Lima - Santiago Bernabéu (parada 4179)

- Plaza Lima (parada 45)