Antonio Sabugueiro, el "loco del deporte" y padre de la San Silvestre Vallecana: "Es una satisfacción ver a dónde llegó"

Antonio Sabugueiro (Ourense, 1932) no soñó con fundar una de las carreras más emblemáticas del atletismo popular mundial. Y, sin embargo, lo hizo.

Lo hizo sin proponérselo, empujado por la pasión, la amistad y el hartazgo del barro en la Casa de Campo.

A sus 93 años, este gallego afincado en Madrid sigue siendo el alma viva de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, que en su edición de 2025 celebra ya 61 años de historia.

Este miércoles, las oficinas de EL ESPAÑOL acogieron el acto de renovación del acuerdo de media partnership entre el medio y la carrera.

Fue allí donde Sabugueiro volvió a desplegar su naturalidad y humildad en una conversación sincera, que retrata como pocas el carácter de quien se autodefine como un simple "loco del deporte".

Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana

El fútbol como origen

"Yo era futbolero, estuve a punto de fichar por el Rayo", recuerda Sabugueiro con nostalgia y una sonrisa. De hecho, su vínculo con el club franjirrojo fue clave en su recorrido vital.

Como directivo del Rayo Vallecano impulsó hasta 16 secciones deportivas, una auténtica proeza organizativa con disciplinas que iban desde el baloncesto hasta la colombicultura.

Pero fue el atletismo el que acabó marcando su vida. "Nunca pensé en hacer una carrera como esta", confesaba, aún sorprendido por lo que su idea ha generado.

Primera San Silvestre Vallecana

Porque la San Silvestre Vallecana no nació de una estrategia comercial, sino de la necesidad: "Estábamos hasta las narices del barro", explica al recordar aquellas lluvias persistentes que calaban los pies de los corredores en los cross de la Casa de Campo.

Fue en la cafetería Bellaluz, en la calle Monte Igueldo número 6, donde Sabugueiro y sus amigos Carlos Roa y Manolo Fernández idearon correr por asfalto. Era 1964.

El presupuesto inicial, 5.000 pesetas prestadas por el jefe municipal de Deportes de Vallecas. La carrera, aún sin nombre, se llamó entonces Gran Premio de Vallecas.

De 57 a 40.000

La primera edición contó con 100 inscritos y solo 57 corredores cruzaron la meta. Hoy, más de 40.000 lo hacen cada 31 de diciembre en sus dos modalidades.

La Popular y la Internacional, cuentan con un recorrido común que atraviesa el corazón de Madrid desde el estadio Santiago Bernabéu hasta el de Vallecas, en el caso de la prueba élite y las proximidades para la popular.

En estos 61 años, la San Silvestre Vallecana ha pasado de entregar jamones y balones como premios a contar con campeones mundiales y la etiqueta Gold Label de World Athletics, una distinción reservada solo a las mejores carreras del planeta.

Sabugueiro siempre supo adaptarse. Cuando en 1977 el periodista Pepe Domingo Castaño le preguntó por qué no había una carrera para los "que corremos en calzoncillos", Sabugueiro aceptó el reto.

Así nació en 1978 la San Silvestre Popular. En 1981, la carrera se abrió a las mujeres con 25 pioneras encabezadas por la mítica Grete Waitz.

En 1984, desvinculado ya del Rayo, fundó la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana, desde donde siguió impulsando la prueba sin perder su espíritu humilde ni su pasión incansable.

Antonio Sabugueiro abraza a Tariku Novales Sara Fernández - EL ESPAÑOL

"Yo no soy la estrella"

Ese espíritu se palpa en cada palabra de Antonio Sabugueiro. En su entrevista con EL ESPAÑOL, insiste: "Yo no voy buscando que me llamen, yo colaboro. No aparento. No soy lo que yo diga que soy, soy lo que vosotros queráis que sea".

Agradece a los medios su labor: "Vosotros hacéis el trabajo difícil". Y recuerda con cariño a quienes le ayudaron desde el principio, como José María García o Santiago Estrada, sin los cuales la carrera, admite, "pudo haber muerto".

Su relación con los medios ha sido siempre cercana, consciente de que la visibilidad ha sido clave en la expansión de la San Silvestre.

"Es una satisfacción ver hasta dónde ha llegado", afirma sin rastro de ego, más orgulloso del legado colectivo que de su protagonismo personal.

A lo largo de seis décadas, la San Silvestre Vallecana ha visto victorias legendarias, como las de Kipchoge, Kiplimo o Paula Radcliffe, y ha sido elegida hasta en seis ocasiones como la mejor carrera del mundo en la distancia de 10K.

El récord actual lo comparten Berihu Aregawi y Jacob Kiplimo, con 26:32.

Desde 2016, la San Silvestre Vallecana cuenta con el patrocinio principal de Nationale-Nederlanden, que ha aportado estabilidad y visibilidad a una carrera que se ha reinventado sin perder su esencia.

El grito de guerra #VallecanaSoloHayUna es ya parte del imaginario colectivo de los runners españoles.

Cada año, la entrega de premios 'Silvestres del Año' reconoce a personalidades clave en el crecimiento de esta tradición.

En 2024, Sabugueiro compartió homenaje con figuras como José María García o el exalcalde José María Álvarez del Manzano.

El legado vivo

Antonio Sabugueiro tiene hoy 93 años. En 2023 recibió la Copa Stadium del Consejo Superior de Deportes por su contribución al fomento del deporte base.

Y en 2024 volvió a mostrar su gratitud entregando al alcalde un cuadro conmemorativo por los 60 años de la carrera.

Su sueño declarado es ver algún día a Eliud Kipchoge despedirse del atletismo en la San Silvestre Vallecana.

Pero su verdadera victoria está ya cumplida: ha convertido una idea modesta nacida en una cafetería en una de las fiestas deportivas más queridas de España.

"Yo no soy el protagonista", repite. Pero su historia, su constancia y su generosidad lo han convertido, sin duda, en un icono del deporte español.

Porque solo un "loco del deporte" podía imaginar algo así. Y hacerlo realidad.