El Villarreal CF viaja a Chipre con la necesidad de ganar para meterse de lleno en la pelea por clasificarse para la siguiente ronda de la Liga de Campeones, ya que los castellonenses se enfrentan a uno de los rivales, a priori, más accesible de su liguilla como es el Pafos, que tampoco conoce la victoria tras la disputa de las tres primeras jornadas.



Los castellonenses sólo han sumado un punto de nueve, gracias al empate 'in extremis' ante el Juventus en La Cerámica, donde perdió en la última jornada ante el Manchester City (0-2); mientras que debutó en la competición este año con una derrota en Londres ante el Tottenham Hotspurs.



El equipo que dirige Marcelino llega a ese partido tras dos buenas victorias en Liga y una victoria en Copa del Rey, que le mantiene dentro de los objetivos marcados en las competiciones domésticas; mientras que en Europa, son conscientes que necesitan sumar ya de a tres para no perder sus posibilidades de clasificación.