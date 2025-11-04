Las claves del Liverpool 1-0 Real Madrid:
- Mac Allister derriba el muro de Courtois y el Liverpool le gana el clásico europeo al Real Madrid
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Gracias por acompañarnos
Aquí ponemos fin a la retransmisión del partido ¡Gracias por acompañarnos!
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Las palabras de Valverde
Qué falló: "Veníamos a intentar ganar, es un campo muy complicado, aprietan mucho, tuvimos ocasiones y ellos también y dejamos tres puntos por una jugada de balón parado que tenemos que defender mejor. Fueron tres o cuatro seguidas que nos han cabeceado, pero tenemos que ser más fuertes que ellos y defender con más actitud y más ganas".
El plan de partido: "Creo que en la primera parte lo tuvimos un poco mejor dominado, nos sentíamos cómodos teniendo la pelota, nos faltó presionar el área cuando atacábamos, nos quedábamos atrás porque ellos salen bien a la contra".
Cómo afecta la derrota: "Siempre es lindo poder ganar aquí, hoy nos tocó perder y agradecemos a la gente que vino. Es un golpe duro porque veníamos de unos buenos partidos pero lo importante es salir adelante como hicimos después del Atlético"
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | La crónica del partido
Aquí os dejamos la crónica del partido en el que el Liverpool se ha llevado los tres puntos frente a un débil Real Madrid.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Final del partido!
90+5' (1-0) ¡Final del partido! Victoria del Liverpool sobre el Real Madrid gracias al gol de Mac Allister en el inicio de la segunda mitad. Muy superiores los ingleses que podrían haber goleado a los de Xabi Alonso si no llega a ser por las intervenciones de Courtois.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Cinco de añadido
90' (0-0) Se jugarán cinco minutos más en Anfield. Eso es lo que le queda al Real Madrid para intentar rescatar un punto.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Paradón de Courtois!
86' (1-0) Salva una vez más Courtois. Gran intervención al remate a bocajarro de Gakpo.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Entra Trent
Sigue haciendo modificaciones Xabi Alonso. Entra Trent Alexander-Arnold en lugar de Arda Güler. Muchos abucheos al lateral inglés, ex del Liverpool.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Mueve el banquillo Slot
79' (1-0) Doble cambio en el Liverpool. Entran Curtis Jones y Gakpo y se retiran del campo Mac Allister y Ekitike.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Fuera Mbappé!
75' (1-0) ¡Casi marca Mbappé! Se la da Vinicius, dispara de primeras el francés, pero el efecto del balón va hacia afuera y se acaba alejando de la portería del Liverpool.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Muy superados
73' (1-0) No reacciona el Real Madrid tras el gol de Mac Allister. No tiene continuidad con balón y apenas inquieta la portería del Liverpool.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Mueve el banquillo Alonso
69' (1-0) Primer cambio en el Real Madrid. Se retira del terreno de juego Camavinga y entra en su lugar Rodrygo.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡GOOOOOOOL DE MAC ALLISTER!
61' (1-0) ¡GOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! ¡GOOOOL DE MAC ALLISTER! Falta medida de Szoboszlai y el argentino cabecea imposible para Courtois.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Amarilla para Bellingham
60' (0-0) Nueva tarjeta amarilla. Entrada muy dura de Bellingham a Gravenberch. Llegó tarde el inglés que no tocó balón y barrió por detrás al neerlandés.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Sin ideas
57' (0-0) No ha salido bien el Real Madrid en la segunda parte. Está agresivo a nivel defensivo, pero le está costando mucho cuando tiene el balón.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | Amarilla a Mac Allister
52' (0-0) Amarilla a Mac Allister. El argentino agarró a Mbappé en un contragolpe. No protesta el '10' del Liverpool.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Otro paradón de Courtois!
48' (0-0) ¡Vuelve a salvar Courtois! De nuevo en saque de esquina y ahora sacando otra mano prodigiosa al cabezazo de Ektike. Que exhibición del belga.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Paradón de Courtois!
47' (0-0) ¡Paradón de Courtois! Córner desde la izquierda, Van Dijk remata desde el area pequeña y Courtois vuelve a sacar una mano milagrosa.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Arranca la segunda mitad!
46' (0-0) ¡Se juega de nuevo en Anfield! Arranca la segunda mitad sin cambios. Mueve el balón el Real Madrid.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Final de la primera parte!
45+2' (0-0) ¡Final de la primera parte! Mucha intensidad y buenas ocasiones, especoalmente del Liverpool. Courtois ha estado estelar con varias intervenciones prodigiosas.
Liverpool - Real Madrid, Champions en directo | ¡Para Mamardashvili!
45' (0-0) Lo intenta ahora el Real Madrid. Bellingham quiebra a Konaté y saca un disparo raso al palo corto que detiene Mamardashvili con un buen pie.