Qué falló: "Veníamos a intentar ganar, es un campo muy complicado, aprietan mucho, tuvimos ocasiones y ellos también y dejamos tres puntos por una jugada de balón parado que tenemos que defender mejor. Fueron tres o cuatro seguidas que nos han cabeceado, pero tenemos que ser más fuertes que ellos y defender con más actitud y más ganas".

El plan de partido: "Creo que en la primera parte lo tuvimos un poco mejor dominado, nos sentíamos cómodos teniendo la pelota, nos faltó presionar el área cuando atacábamos, nos quedábamos atrás porque ellos salen bien a la contra".

Cómo afecta la derrota: "Siempre es lindo poder ganar aquí, hoy nos tocó perder y agradecemos a la gente que vino. Es un golpe duro porque veníamos de unos buenos partidos pero lo importante es salir adelante como hicimos después del Atlético"