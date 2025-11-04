La F1, la pasión oculta de Trent Alexander-Arnold: aficionado y accionista de una escudería con historia y pilotos de leyenda

Trent Alexander-Arnold vivirá este martes una noche especial. El futbolista inglés vuelve a pisar Anfield, el estadio que fue su casa durante toda su carrera hasta el pasado verano, cuando firmó por el Real Madrid.

Aunque no se espera que sea titular, tras varias semanas lesionado, Xabi Alonso contempla darle minutos en el duelo de Champions League frente al Liverpool, un reencuentro con su pasado en el que la emoción está asegurada.

Pero más allá de lo que ocurra sobre el césped, Alexander-Arnold ha ido tejiendo una segunda pasión fuera del fútbol: la Fórmula 1.

No es solo aficionado. Es también inversor y rostro habitual en los circuitos más icónicos del calendario.

Un hincha de sangre

"Soy un gran fanático de la F1, un enorme fanático", confesó en una entrevista. Su presencia en las carreras más destacadas se ha convertido en una frecuente en los últimos años.

En 2022, fue visto en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, acompañado por Virgil van Dijk. Allí conoció a Max Verstappen, con quien mantiene una amistad cercana.

Alexander-Arnold, en el GP de Gran Bretaña 2022

En 2024 repitió experiencia, esta vez en el glamuroso Gran Premio de Mónaco. Fue el propio equipo Alpine quien compartió imágenes de su visita al paddock.

Alexander-Arnold no ocultó su admiración por el ambiente competitivo que se respira en la Fórmula 1: "Me encanta el ambiente de alta presión que hay en el paddock", declaró.

Amistad con Verstappen

Uno de los vínculos más llamativos de su incursión en el mundo del motor es su relación con Max Verstappen.

El futbolista reveló que el piloto neerlandés es "el contacto más famoso que no es futbolista en su teléfono".

Ambos comenzaron sus trayectorias profesionales siendo adolescentes, se enfrentaron a la exigencia del éxito precoz y han demostrado una madurez deportiva fuera de lo común.

De aficionado a inversor

En 2023, Alexander-Arnold dio un paso más. En octubre se anunció que formaba parte del grupo de inversores que adquirió el 24% de la escudería Alpine F1.

La operación, liderada por Otro Capital -con participación de RedBird Capital y el grupo de Ryan Reynolds y Rob McElhenney-, valoró el equipo en 900 millones de euros.

Junto a él, otros nombres del deporte como Juan Mata, Rory McIlroy, Anthony Joshua, Patrick Mahomes o Travis Kelce también se sumaron a la inversión.

El futbolista inglés, acompañado en el proyecto por su hermano Tyler, expresó su entusiasmo por formar parte de un equipo "impresionante" y contribuir a su crecimiento en una etapa crucial para la Fórmula 1.

Un año complicado para Alpine

Pese al impulso mediático, la temporada 2025 ha sido difícil para Alpine. Tras veinte carreras, ocupa el último lugar en el Campeonato de Constructores con apenas 20 puntos.

Ni Pierre Gasly ni Franco Colapinto, que sustituyó a Jack Doohan desde Imola, han logrado podios.

El equipo ha sufrido múltiples abandonos y un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

La falta de potencia del motor Renault ha sido una de las principales causas del mal rendimiento, especialmente visible en circuitos como Suzuka.

Rumbo a un nuevo ciclo

La temporada 2025 marca el final de la era Renault para Alpine. En 2026, comenzará una nueva etapa junto a Mercedes, que suministrará motores y cajas de cambio al equipo francés.

La alianza apunta a reconstruir el proyecto con vistas a volver a competir en la zona alta de la parrilla.

Alexander-Arnold, mientras tanto, sigue sumando experiencias en su nueva vida en Madrid, con el foco dividido entre el Santiago Bernabéu y los circuitos del mundo.

De Anfield a Mónaco, del balón al monoplaza, su ambición no entiende de límites.