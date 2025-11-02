Las sorpresas de la temporada, Alavés y Espanyol, se citan este domingo en Mendizorroza, que medirá el buen momento de dos equipos que llegan con grandes sensaciones a la undécima jornada de LaLiga EA Sports.

Los albiazules, que se clasificaron para la siguiente ronda de la Copa del Rey con un partido plácido ante el Getxo (0-7), vuelven a casa, donde han desplegado un buen juego en los últimos duelos a pesar de los resultados.

El mayor hándicap para Eduardo Coudet está en la defensa. Con la lesión de Jon Pacheco y la sanción de Facundo Garcés, el ‘Chacho’ no tiene centrales puros, por lo que tendrá que contar con los que acabaron en Vallecas la pasada jornada, Nahuel Tenaglia y Víctor Parada.