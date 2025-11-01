Las claves del Real Madrid 4-0 Valencia:
- El Real Madrid de Mbappé sigue en velocidad de crucero tras El Clásico y se lleva por delante al Valencia en el Bernabéu
-
Gracias por habernos acompañado
Hasta aquí el directo del partido que ha enfrentado al Real Madrid ante el Valencia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta retransmisión y hasta la próxima.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |La crónica del partido
El Real Madrid duerme aún más líder. A ocho puntos del Barça, que juega este domingo contra el Elche, el equipo blanco afianza su candidatura al título con un Mbappé sembrado, 13 goles en Liga tras otro doblete, y un Bellingham ya en modo estrella total.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90' (4-0) ¡¡No hay tiempo para más en el Santiago Bernabéu!! Victoria cómoda de un Real Madrid que no dio opción al Valencia, que directamente no se presentó al partido.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Al palo Javi Guerra!!
90' (4-0) Vaya testarazo se había sacado Javi Guerra para intentar maquillar el resultado, pero el balón se estrelló en la madera. Sin duda, la mejor del Valencia. A todo esto, se han añadido dos minutos.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |Amarilla para Javi Guerra
87' (4-0) La internada de Endrick por la banda derecha provocó la falta de un Javi Guerra que justo acaba de entrar al terreno de juego y se ha llevado la tarjeta amarilla.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Gooooolaaaaazooooo de Carreras!!
82' (4-0) ¡¡Vaya auténtico golazo acaba de marcar Álvaro Carreras!! Vaya latigazo que se sacó de su pierna izquierda inapelable para Aguirrezabala. El balón entra por la escuadra. Vaya mísil.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |Doble cambio en el conjunto blanco
79' (3-0) Agota sus cambios Xabi Alonso ya pensando en el duelo del próximo martes ante el Liverpool en Champions: se marchan Vinicius y Mbappé, entran Rodrygo y Endrick.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |Disparo lejano de Valverde
75' (3-0) Quiso terminar la jugada el charrúa con un disparo muy lejano que no encontró portería. El ritmo de partido ha bajado y los dos equipos están deseando que se cumpla el minuto 90.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Fueraaa Mbappé!!
71' (3-0) No llega el tercer gol de Mbappé en su cuenta particular. Recibió el francés de Ceballos y armó el disparo, pero su remate le salió mordido y no encontró portería.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |Nuevo cambio en el conjunto blanco
67' (3-0) Está dando Xabi Alonso descanso a sus jugadores con el partido ya sentenciado: ha entrado Raúl Asencio y en su lugar se ha ido Dean Huijsen.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Paradón de Courtois!!
63' (3-0) Disparo lejano de André Almeida desde fuera del área que quiso sorprender, pero se topó con la buena reacción de Courtois. Gran mano sacó el belga.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Aguirrezabala evita el hat-trick de Mbappé!!
62' (3-0) ¡¡Ha tenido Mbappé el tercero en su cuenta particular y el cuarto del Real Madrid!! Tremenda carrera de Vinicius por banda, dejando clavado a Cömert. Luego, el brasileño puso el pase atrás para el francés, pero su zurdazo se topó con la buena parada de Agirrezabala.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |Corberán mueve el banquillo con un triple cambio
55' (3-0) Se refuerza el Valencia para que este partido no termine en una goleada mayor. Entran Hugo Duro, Jesús Vázquez y Cömert por Rioja, Diego López y Thierry.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |Malos presagios para el conjunto che
53' (3-0) Apenas unos segundos tiene el equipo de Carlos Corberán la posesión. Se le hará muy larga la segunda parte al Valencia si esto no cambia.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |El conjunto che, a merced de su rival
51' (3-0) Poco o nada del Valencia en el partido. Los de Carlos Corberán no salen de su propio campo y no están pudiendo tampoco defender con contundencia las continuas ofensivas de un Real Madrid que ya busca el cuarto.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Hay cambios en los dos equipos!!
46' (3-0) Xabi Alonso ha movido el banquillo al descanso: se han ido Tchouaméni y Arda Güler, mientras que Ceballos y Camavinga entran al terreno de juego. En el Valencia se ha ido Beltrán y ha entrado André Almeida.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Descanso en el Bernabéu!!
45'+6' (3-0) ¡¡Descanso en el Bernabéu!! Jugadores a vestuarios con el partido prácticamente sentenciado. Gran primera parte del Real Madrid ante un Valencia que no se ha presentado al encuentro.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡A punto de marcar Arda Güler!!
45'+4' (3-0) Recibió el turco un gran balón en el área del Valencia, pero su zurdazo raso lo pudo blocar Agirrezabala.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Seis minutos de añadido!!
45'+2' (3-0) A todo esto, se ha añadido seis minutos más de prolongación por la intervención del VAR en el penalti de Mbappé, además de los tres goles que se han marcado en esta primera parte.
-
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Gooolaaazooo de Bellingham!!
44' (3-0) ¡¡Qué golazo de Jude Bellingham!! Se marchó el inglés de Beltrán y se sacó de la manga un latigazo que terminó en el fondo de la red. Vaya golpeo y vaya golazo ha marcado el inglés.