Real Madrid - Valencia, La Liga: resumen, goleadores y estadísticas con los de Xabi Alonso reforzando el liderato

El Real Madrid logró, con un doblete de Kylian Mbappé y goles de Jude Bellingham y Álvaro Carreras, su triunfo más plácido de la temporada en LaLiga, 4-0 al Valencia, y aumentó la presión sobre el Barcelona, que se enfrenta al Elche con una desventaja de ocho puntos.