Mateo Busquets le ha arbitrado cinco veces al Real Madrid en Primera, con un balance de tres triunfos blancos y dos empates. Uno de esos encuentros fue el derbi en el Metropolitano de la temporada pasada. Acabó 1-1 y el colegiado no dudó en parar el partido por los incidentes que hubo en la grada.

Por su parte, el colegiado mallorquín ha dirigido tres partidos al Valencia en Primera. Al equipo 'che' no le ha ido nada bien con él en el campo ya que ha perdido dos encuentros y empatado uno.