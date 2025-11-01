Las claves del Real Madrid - Valencia:
- El Real Madrid busca reafirmar su dominio en La Liga ante un Valencia necesitado para huir de los puestos de descenso
- Endrick deshoja la margarita: una cesión en el extranjero o quedarse en La Liga para optar a la doble nacionalidad
- Mbappé muestra su ambición tras ganar la primera Bota de Oro de su carrera: "Espero hacerlo otra vez el próximo año"
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Providencial Huijsen!!
11' (0-0) Muy atento el central del Real Madrid para evitar el mano a mano de Danjuma, además de provocar la pérdida del delantero del Valencia.
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Ocasión para Vinicius!!
9' (0-0) Recibió el brasileño dentro del área, definiendo con un poderoso zurdazo que se topó con la gran parada del portero del Valencia.
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡La ha tenido Valverde!!
6' (0-0) Forzó Mbappé un saque de esquina cuando iba a ejecutar el remate delante de Aguirrezabala y tras el córner el balón le quedó a Valverde en la frontal del área. Armó el disparo el uruguayo, pero su disparo se marchó desviado.
Real Madrid - Valencia, en directo |¡Se duele Arda Güler!
2' (0-0) El turco se ha torcido el tobillo y se ha quedado tendido dolorido en el terreno de juego. Hablar Güler con los médicos mientras Camavinga calienta en la banda por si acaso.
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Cooomienza el partido!!
1' (0-0) Ya rueda el balón en el Santiago Bernabéu. El Valencia trata de tomar la iniciativa y es que los de Corberán están necesitados de puntos.
Real Madrid - Valencia, en directo |Minuto de silencio por el fallecimiento de Ochotorena
Respetuoso minuto de silencio en memoria de José Manuel Ochotorena, un portero que dejó huella en el Real Madrid y en el Valencia.
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Mbappé ofrece la Bota de Oro al Bernabéu!!
Tremenda ovación para el jugador francés, que también ha recibido el premio al Mejor Jugador del mes de octubre en LaLiga EA Sports. Los aficionados presentes en el Bernabéu se han levantado de sus asientos para mostrar el reconocimiento a su delantero.
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Saltan los 22 protagonistas!!
Los jugadores del Real Madrid y del Valencia ya están en el terreno de juego del Santiago Bernabéu. El ambiente en las gradas es espectacular.
Real Madrid - Valencia, en directo |El último partido en el Bernabéu antes del parón
Este partido es muy importante para el Real Madrid, porque es el último en casa hasta el 7 de diciembre contra el Celta. Ahora jugará fuera ante Liverpool, Rayo, Elche, Olympiacos, Girona y Athletic.
Real Madrid - Valencia, en directo |¡¡Ya calientan los jugadores!!
Courtois fue el primero en pisar el terreno de juego del Santiago Bernabéu para realizar los ejercicios de calentamiento y a los pocos minutos le acomparon sus compañeros. Los jugadores del Real Madrid y del Valencia ya se ejercitan antes del partido.
Real Madrid - Valencia, en directo | Mateo Busquets Ferrer, el árbitro del partido
Mateo Busquets le ha arbitrado cinco veces al Real Madrid en Primera, con un balance de tres triunfos blancos y dos empates. Uno de esos encuentros fue el derbi en el Metropolitano de la temporada pasada. Acabó 1-1 y el colegiado no dudó en parar el partido por los incidentes que hubo en la grada.
Por su parte, el colegiado mallorquín ha dirigido tres partidos al Valencia en Primera. Al equipo 'che' no le ha ido nada bien con él en el campo ya que ha perdido dos encuentros y empatado uno.
Real Madrid - Valencia, en directo | Vinicius, determinante
El debate sobre Vinicius se fundamenta, sobre todo, en su comportamiento, gestos... Pero poco hay que debatir sobre su fútbol. Con actuaciones más brillantes o menos, el extremo sigue aportando mucho. En los 13 encuentros que ha disputado esta temporada (10 de ellos como titular), ha marcado cinco goles y ha dado otros cinco pases de gol.
Real Madrid - Valencia, en directo |Un solo cambio con respecto al Clásico
Franco Mastantuono no jugó ni un solo minuto la semana pasada ante el Barça y hoy partirá de inicio ante el Valencia. El argentino 'sienta' a Camavinga en un partido donde, a priori, el Real Madrid será el dominador y tendrá que encontrar espacios en la defensa del equipo che.
Real Madrid - Valencia, en directo | Corberán sale con todo
Necesitado de sumar puntos para salir de los puestos de descenso, el Valencia saldrá al Santiago Bernabéu con: Aguirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Rioja, Pepelu, Santamaría, Diego López; Beltrán; Danjuma.
Real Madrid - Valencia, en directo | No rota Xabi Alonso
El Real Madrid ha dado a conocer la alineación de cara al partido ante el conjunto che y no hay grandes sorpresas en el once: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
¡Bienvenidos a La Liga!
¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo de la jornada 11 de La Liga con el partido que enfrenta al Real Madrid ante el Valencia en el Santiago Bernabéu. El encuentro comenzará a las 21:00 hora peninsular.