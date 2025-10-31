Mavidad Bernabéu, así será el parque de atracciones navideño en el estadio del Real Madrid: cuándo se compran las entradas

El Santiago Bernabéu saca a relucir su cubierta retráctil para el Real Madrid - Villarreal REAL MADRID

El Santiago Bernabéu se prepara para vivir una de sus transformaciones más sorprendentes desde su obra de reforma.

Por primera vez, el coliseo blanco abrirá sus puertas en Navidad para convertirse en un gran parque temático dedicado a la magia de estas fiestas.

Bajo el nombre de "Madrid Bernabéu", el estadio del Real Madrid se convertirá entre los días 24 y 31 de diciembre en un espacio de fantasía con luces, música y espectáculos para toda la familia.

Cartel promocional de Mavidad Bernabéu

La propia web oficial del club lo ha anunciado con un mensaje tan enigmático como evocador: "Dicen los susurros de la Navidad que dentro de todas las bolas de nieve se esconde un mundo mágico".

"Ahora, por primera vez, abre sus puertas en el Bernabéu, la bola de nieve más grande del mundo", explican.

Un texto que deja entrever el espíritu de lo que será este nuevo proyecto: una experiencia inmersiva y luminosa en el corazón de Chamartín.

Transformación navideña

La imagen metafórica del Bernabéu como una "bola de nieve gigante" resume la ambición del proyecto.

Durante ocho días, el estadio se llenará de actividades y espectáculos tematizados en torno a la Navidad.

Aunque ni el Real Madrid, ni la empresa organizadora, han revelado los detalles, se espera que el evento combine proyecciones visuales, efectos de luz, música en directo y representaciones escénicas.

El vídeo promocional difundido por el organizador del evento refuerza ese tono de misterio, emoción y espíritu navideño.

En él, una voz en off avisa: "Estas navidades llega a Madrid un lugar donde vive la magia y solo los que creen en ella podrán vivirlo. Ya queda menos para descubrirlo".

Un anticipo de lo que promete convertirse en una cita imprescindible para los madrileños y para los turistas que visiten la capital durante las fiestas.

Epicentro de la ilusión

Con esta iniciativa, el Real Madrid continúa ampliando el uso del Santiago Bernabéu más allá del fútbol, tal como estaba previsto desde la remodelación integral del estadio.

La nueva cubierta retráctil, la fachada de acero y el innovador sistema de climatización permiten acoger grandes eventos sin depender del calendario deportivo.

Tras haber albergado partidos internacionales, actos institucionales y pruebas de espectáculos audiovisuales, el recinto se convertirá ahora en el escenario de la Navidad más blanca de la capital.

El arquitecto responsable de la reforma, Josep Ribas, ya adelantó que el estadio está prácticamente listo para acoger este tipo de experiencias.

"La obra ya está finalizada y estoy muy satisfecho. Quedan detalles, el tema del mapping y lo del ruido, que está en vías de solucionarse", explicó en una entrevista.

Precisamente, uno de los próximos hitos técnicos del recinto será el estreno del mapping exterior, que podría aprovecharse en este evento para proyectar imágenes icónicas de jugadores y momentos históricos del club sobre la fachada.

Comprar las entradas

El organizador ha confirmado que las entradas estarán disponibles a partir del 7 de noviembre. Por el momento no se ha explicado cómo se podrán conseguir.

Tampoco se han detallado los precios ni los horarios concretos de apertura, pero se prevé que haya distintos pases para acceder a las actividades distribuidas por el recinto.

La expectación es máxima. Tras décadas siendo el epicentro del fútbol mundial, el Santiago Bernabéu se vestirá de luces para ofrecer a los aficionados una experiencia navideña inédita.

La "bola de nieve más grande del mundo" promete hacer historia también fuera del terreno de juego: una Navidad blanca, luminosa y mágica en el corazón de Madrid.