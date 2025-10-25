Luis Casimiro tiene claro que su equipo necesitará rozar la perfección para repetir el histórico triunfo logrado en marzo de 2024 en la pista del Barça, tanto por el potencial ofensivo del cuadro dirigido por Joan Peñarroya como porque enfrente tendrán a un equipo herido.

Y esa ansiedad del equipo azulgrana es la que quiere explotar el Breogán, consciente de que si el marcador está apretado, la presión será todavía mayor para los jugadores del Barça, que este curso ya fue derrotado por Valencia y Lleida en la liga Endesa.