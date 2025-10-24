Las claves del España 4 - 0 Suecia:
- España arrolla a Suecia en el estreno de Sonia Bermúdez y pone pie y medio en la final de la Nations League
¡Hasta aquí el España - Suecia!
Cerramos la retransmisión en directo de esta gran victoria de la selección española ante Suecia en la ida de las semifinales de la Nations League femenina. Los dobletes de Claudia Pina y de Alexia Putellas decantan la eliminatoria a favor de España, que todavía tendrá que cerrar su pase a la final en territorio nórdico. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
España - Suecia, Nations League en directo| Las lágrimas de Jenni Hermoso
Visiblemente emocionada en esta vuelta de honor, Jenni Hermoso no puede reprimir las lágrimas mientras saluda a la afición en el día de su regreso a la Selección.
España - Suecia, Nations League en directo| Baño de masas de España
Después de la gran victoria, la Selección se encuentra dando una vuelta de honor en el campo de La Rosaleda para saludar a toda la afición que se ha dado cita. Más de 20.000 personas.
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Final del partido!
(4-0) | ¡Final del partido en La Rosaleda! Victoria contundente de España ante Suecia gracias a los dobletes de Alexia Putellas y de Claudia Pina. Una primera parte arrolladora por parte de la Selección y una segunda en la que supo jugar perfectamente con los tiempos. Queda la vuelta en Suecia, pero el equipo de Bermúdez tiene pie y medio en la final de la Nations League.
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Goool de España!
90' + 4' (4-0) | ¡Gooool de España! ¡Otro gol de Claudia Pina! Recibió el pase de Eva Navarro y se acomodó el balón a su pierna derecha dentro del área. Buscó el palo largo e hizo el cuarto para España que deja casi vista para sentencia la eliminatoria.
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Al larguero Suecia!
90' + 2' | ¡Casi marca Suecia un gol olímpico! El saque directo de córner sorprendió a todas y terminó estrellándose en la zona alta del larguero. Acto seguido, gran jugada de Eva Navarro que casi desemboca en el cuarto de España.
España - Suecia, Nations League en directo| Cuatro minutos más
90' (3-0) | Dice la colegiada que se van a jugar tres minutos más en este partido. Intenta Suecia recortar diferencias ahora y encontrar un gol que le dé aire para la vuelta.
España - Suecia, Nations League en directo| Entra Jenni Hermoso
88' (3-0) | Momento importante con la entrada de Jenni Hermoso al campo. Regresa la atacante española después de quince meses de ausencia. La afición de La Rosaleda corea su nombre. También entra Lucía Corrales y se van Olga Carmona y Mariona Caldentey.
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Qué doble ocasión para España!
86' (3-0) | ¡Casi llega el cuarto gol para España! Aitana ejecutó un gran disparo desde lejos y el rechace de la portera lo aprovechó Claudia Pina. Sin embargo, no estuvo acertada y se topó con otra buena intervención de la guardameta. Está España ahora buscando otro tanto más.
España - Suecia, Nations League en directo| Diez minutos para el final
80' (3-0) | Siguen pasando los minutos y España parece tenerlo todo bajo control. Un buen resultado que quiere guardar la selección de Bermúdez para la vuelta en Suecia.
España - Suecia, Nations League en directo| Todo bajo control
73' (3-0) | Avanzan los minutos y España lo sigue teniendo todo bajo control. Después de una primera parte casi perfecta, la Selección se puede permitir bajar el pistón en este segundo acto en el que están pasando pocas cosas.
España - Suecia, Nations League en directo| Cambios en España
68' (3-0) | Hay más cambios en España. Se marchan Vicky López y Alexia Putellas y entran al terreno de juego Eva Navarro y Alba Redondo. Por el momento, Jenni Hermoso sigue esperando su oportunidad.
España - Suecia, Nations League en directo| España se toma un respiro
59' (3-0) | Merodea el área con cierta frecuencia Suecia, pero no termina de encontrar el camino para generar peligro real. Se han hecho las visitantes ahora con la posesión mientras que España se puede permitir el lujo de darse un respiro.
España - Suecia, Nations League en directo| La tuvo Suecia
50' (3-0) | ¡La ha tenido Suecia! La primera oportunidad clara de la selección sueca en el partido. Le ganó Blackstenius la espalda a la defensa, amenazó con plantarse mano a mano ante Cata Coll, pero apareció la figura de Irene Paredes salvadora para incomodar a la delantera sueca.
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Empieza la segunda parte!
46' (3-0) | ¡Comienza la segunda parte en La Rosaleda! Pone España el balón en juego con una clara ventaja en el marcador a guardar, o aumentar, en estos últimos 45 minutos.
España - Suecia, Nations League en directo| Increíble primera mitad
Muy buena imagen de España en estos primeros 45 minutos de la 'era Bermúdez'. Un equipo muy intenso, agresivo y valiente en la presión tras pérdida. Además, con mucho acierto de cara a la portería contraria. Está sometiendo España a una gran selección como Suecia.
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Tiempo de descanso!
(3-0) | Se termina la primera mitad en La Rosaleda con un claro marcador favorable a España. Los dos goles de Alexia Putellas y el de Claudia Pina firman una goleada en apenas 45 minutos para la selección española. Un resultado muy bueno para la vuelta en Suecia.
España - Suecia, Nations League en directo| Agoniza la primera mitad
42' (3-0) | Estamos en los últimos compases ya de esta primera parte. España sigue manejando a su antojo el partido e incluso ha gozado de algún acercamiento más. Suecia no parece tener por el momento capacidad de reacción.
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Gooool de España!
35' (3-0) | ¡Otro gol más de España! ¡Vuelve a marcar Alexia Putellas! Está siendo un auténtico ciclón España en este primer partido de Bermúdez enel banquillo. Vicky López puso el centro desde el costado derecho buscando el segundo palo, Pina se encontró con el larguero en su remate y el rechace lo aprovechó Alexia para, a puerta vacía, empujar a gol.
✌️ ¡¡𝗗𝗼𝗯𝗹𝗲𝘁𝗲𝗲 𝗱𝗲 @alexiaputellas!!
¡Aparece dentro del área la más lista de la clase!
🇪🇸 3-0 🇸🇪 | 35'
📺 @teledeporte#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/7DYaRx78o4
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Gooool de España!
32' (2-0) | ¡¡Goool de España!! ¡Goool de Claudia Pina! Acababa de entrar hace apenas unos instantes en el lugar de la lesionada Salma Paralluelo y aparece para hacer el segundo gol. Una buena jugada por dentro en la que Ona Batlle filtró un gran pase para la delantera que, dentro del área y con la derecha, ejecutó un fuerte disparo para batir a la portera sueca. Encarrila España la victoria.