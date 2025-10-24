(4-0) | ¡Final del partido en La Rosaleda! Victoria contundente de España ante Suecia gracias a los dobletes de Alexia Putellas y de Claudia Pina. Una primera parte arrolladora por parte de la Selección y una segunda en la que supo jugar perfectamente con los tiempos. Queda la vuelta en Suecia, pero el equipo de Bermúdez tiene pie y medio en la final de la Nations League.