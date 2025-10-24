Las claves del España - Suecia:
- Del legado de Montse Tomé a la nueva era con Sonia Bermúdez: el renacer de la Selección con la defensa de la Nations League
- Mapi León, la cabecilla de 'Las 15 rebeldes': Sonia Bermúdez frena la regeneración de España y recupera a la vieja guardia
- España - Suecia, Nations League femenina: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol
-
España - Suecia, Nations League en directo| España se toma un respiro
59' (3-0) | Merodea el área con cierta frecuencia Suecia, pero no termina de encontrar el camino para generar peligro real. Se han hecho las visitantes ahora con la posesión mientras que España se puede permitir el lujo de darse un respiro.
-
España - Suecia, Nations League en directo| La tuvo Suecia
50' (3-0) | ¡La ha tenido Suecia! La primera oportunidad clara de la selección sueca en el partido. Le ganó Blackstenius la espalda a la defensa, amenazó con plantarse mano a mano ante Cata Coll, pero apareció la figura de Irene Paredes salvadora para incomodar a la delantera sueca.
-
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Empieza la segunda parte!
46' (3-0) | ¡Comienza la segunda parte en La Rosaleda! Pone España el balón en juego con una clara ventaja en el marcador a guardar, o aumentar, en estos últimos 45 minutos.
-
España - Suecia, Nations League en directo| Increíble primera mitad
Muy buena imagen de España en estos primeros 45 minutos de la 'era Bermúdez'. Un equipo muy intenso, agresivo y valiente en la presión tras pérdida. Además, con mucho acierto de cara a la portería contraria. Está sometiendo España a una gran selección como Suecia.
-
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Tiempo de descanso!
(3-0) | Se termina la primera mitad en La Rosaleda con un claro marcador favorable a España. Los dos goles de Alexia Putellas y el de Claudia Pina firman una goleada en apenas 45 minutos para la selección española. Un resultado muy bueno para la vuelta en Suecia.
-
España - Suecia, Nations League en directo| Agoniza la primera mitad
42' (3-0) | Estamos en los últimos compases ya de esta primera parte. España sigue manejando a su antojo el partido e incluso ha gozado de algún acercamiento más. Suecia no parece tener por el momento capacidad de reacción.
-
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Gooool de España!
35' (3-0) | ¡Otro gol más de España! ¡Vuelve a marcar Alexia Putellas! Está siendo un auténtico ciclón España en este primer partido de Bermúdez enel banquillo. Vicky López puso el centro desde el costado derecho buscando el segundo palo, Pina se encontró con el larguero en su remate y el rechace lo aprovechó Alexia para, a puerta vacía, empujar a gol.
✌️ ¡¡𝗗𝗼𝗯𝗹𝗲𝘁𝗲𝗲 𝗱𝗲 @alexiaputellas!!— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 24, 2025
¡Aparece dentro del área la más lista de la clase!
🇪🇸 3-0 🇸🇪 | 35'
📺 @teledeporte#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/7DYaRx78o4
-
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Gooool de España!
32' (2-0) | ¡¡Goool de España!! ¡Goool de Claudia Pina! Acababa de entrar hace apenas unos instantes en el lugar de la lesionada Salma Paralluelo y aparece para hacer el segundo gol. Una buena jugada por dentro en la que Ona Batlle filtró un gran pase para la delantera que, dentro del área y con la derecha, ejecutó un fuerte disparo para batir a la portera sueca. Encarrila España la victoria.
-
España - Suecia, Nations League en directo| Media hora de juego
30' (1-0) | Alcanzamos la primera media hora de juego en La Rosaleda. Ha bajado un poco el agobio al que ejercía España a Suecia, pero lo cierto es que las suecas siguen sin llegar con claridad sobre la portería de Cata Coll.
-
España - Suecia, Nations League en directo| Paralluelo, lesionada
25' (1-0) | Se tiene que marchar Salma Paralluelo lesionada en este ecuador de la primera parte. La delantera se hizo daño en la acción del penalti que no fue pitado por fuera de juego. Un movimiento feo de su rodilla izquierda hace pensar en una lesión y además la jugadora se marcha llorando. Entra en su lugar Claudia Pina.
-
España - Suecia, Nations League en directo| Inicio arrollador de España
20' (1-0) | Los primeros minutos de España están siendo un verdadero huracán. La Selección ha salido con todo al campo en este debut de Bermúdez al frente, con una gran intensidad y una presión alta para recuperar nada más perder el balón. Así se originó la falta que terminó en el gol que campea en el marcador.
-
España - Suecia, Nations League en directo| Fuera de juego que evita un penalti
14' (1-0) | Qué ocasión anulada para España. Salma Paralluelo le cogió la espalda a la defensa y fue claramente derribada en el área cuando encaraba a la portera en el mano a mano. Señaló penalti en un primer instante la colegiada, pero la jugada quedó anulada por un ajustado fuera de juego. Está en la lona Suecia.
-
España - Suecia, Nations League en directo| ¡¡Gooool de España!!
11' (1-0) ¡¡Gooool de España!! ¡Qué golazo de Alexia Putellas! La clavó Alexia con una maestría fuera de lo común. Le pegó con la zurda buscando la escuadra, y el lanzamiento no pudo entrar más ajustado. ¡Qué golazo de Alexia para empezar!
😳 ¡¡𝗠𝗔𝗔𝗔𝗠𝗠𝗔𝗔 𝗠𝗜𝗔𝗔𝗔𝗔!!— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 24, 2025
¡Golaaaaaazoooo de @alexiaputellas de falta directaaa!
🇪🇸 1-0 🇸🇪 | 10'
📺 @teledeporte#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/erSYZnVPx5
-
España - Suecia, Nations League en directo| La primera amarilla
9' (0-0) | Llega la primera cartulina amarilla del partido. Se la lleva Angeldahl al hacer una falta sobre Aitana cuando iba a encarar la portería contraria.
-
España - Suecia, Nations League en directo| Sin ocasiones
8' (0-0) | Los primeros minutos de partido están siendo todavía de tanteo. No hay ocasiones claras a las áreas, así que las porteras no han estrenado todavía sus guantes. Es España quien trata de llevar el peso del partido.
-
España - Suecia, Nations League en directo| Problemas para Aitana
2' (0-0) | Primeros problemas para Aitana Bonmatí. En una conducción fue pisada por una de las jugadoras de Suecia en su talón, y eso le provocó un gran dolor. Parece que puede reincorporarse al juego.
-
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Arranca el partido!
1' (0-0) | ¡Comienza el partido en La Rosaleda! ¡Arrancan las semifinales de la Liga de Naciones femenina! Pone el balón en juego la selección sueca.
¡Rueda el balón!— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 24, 2025
¡𝗘𝗺𝗽𝗶𝗲𝘇𝗮 𝗹𝗮 𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹!
🇪🇸 0-0 🇸🇪 | 1'
📺 @teledeporte#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/0VhEsBUJC1
-
España - Suecia, Nations League en directo| ¡Saltan las jugadoras al campo!
¡Ya están las 22 protagonistas sobre el terreno de juego de La Rosaleda! Saltan las selecciones de España y de Suecia, y acto seguido se procederá a escuchar los himnos de ambas selecciones. Además, Aitana Bonmatí recibe a manos de Rolfo, grandes amigas, el Balón de Oro para que lo ofrezca a toda la afición española.
-
España - Suecia, Nations League en directo| La Rosaleda coge color
Todavía quedan muchos asientos libres en la grada a falta de poco más de diez minutos para el inicio del partido, pero poco a poco La Rosaleda va cogiendo color para presenciar en directo este partido entre España y Suecia.
¡𝗝𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗮 𝘃𝗲𝘀𝘁𝘂𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀!— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 24, 2025
⏱️ ¡Menos de 15 minutos para que arranque la semifinal!#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/s02ldCkPX5
-
España - Suecia, Nations League en directo| Una lista novedosa
La primera lista de Sonia Bermúdez estuvo marcada sobre todo por los regresos de Jenni Hermoso y de Mapi León. Hermoso había desaparecido de las últimas convocatorias de Tomé por problemas entre ambas, mientras que Mapi seguía siendo la última de las 15 'rebeldes' que no había vuelto a la Selección.