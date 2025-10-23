El Zalgiris Kaunas examina este jueves (20:30 CET), en el Palau Blaugrana, al Barça de las dos caras de Joan Peñarroya, que tras ocho partidos disputados entre la Euroliga y la Liga Endesa todavía no ha encadenado dos victorias consecutivas.



Después de sumar el primer triunfo de la temporada en la competición doméstica frente a un rival de nivel como es Unicaja (77-83), el cuadro catalán confía en empezar a revertir su irregular dinámica frente a un oponente que suma el mismo balance de resultados que los azulgranas tras ganar las tres primeras jornadas (3-2).



El encuentro contra los lituanos será el primero de los tres duelos que el Barça disputará en los próximo seis días en el Palau, que el vestuario espera que sea clave para encontrar la regularidad tras un inicio de curso en el que ha disputado seis de los primeros ocho partidos del curso a domicilio.