El Valencia Basket quiere romper su racha de tres derrotas seguidas en la Euroliga este jueves la pista del Armani Milán, club en el que ha recalado hace apenas unos días el ala-pívot estadounidense Nate Sestina tras salir del club 'taronja'.
Tras haber iniciado la competición con dos victorias, en la pista del ASVEL y en el Roig Arena ante el Virtus Bolonia, el Valencia ha encadenado tres derrotas seguidas, frente al Barcelona, el Hapoel Tel Aviv y el Mónaco.
Ese balance de 2-3 es el mismo que tiene el Milán, que ganó en las pistas del Estrella Roja y del Zalgiris, en este caso en la última jugada, y que entre ambos choques perdió también como visitante en las canchas del Partizan y del Bayern y como local ante el Mónaco.
Armani Milan - Valencia Basket, en directo Euroliga: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo
El Valencia Basket visita Italia en la sexta jornada de la máxima competición continental. El partido arranca a las 20:30 horas.
