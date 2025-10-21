Un azafato de eventos deportivos en España revela cuánto dinero gana por partido

En la previa de un partido del FC Barcelona, el canal Talent Match salió a la calle para preguntar a los aficionados cuánto ganan en sus trabajos. Entre las respuestas más comentadas, destacó la de un azafato de eventos deportivos, quien reveló cuánto dinero gana por partido.

Cuánto gana un azafato deportivo por partido en España

El trabajo de azafato o azafata de eventos deportivos suele ser temporal y se paga por jornada o por partido. La mayoría de las veces, los contratos se realizan a través de empresas de organización de eventos o agencias de personal temporal, que asignan a los trabajadores según la demanda.

Aunque los salarios pueden variar según el tipo de evento y la ciudad, el hombre del vídeo reveló que gana entre 50 y 100 euros por partido. El trabajo suele incluir horas de pie, control de accesos, atención al público y coordinación con el equipo de seguridad o logística del recinto.

En la mayoría de los casos este no es un empleo estable, pero muchos trabajadores lo valoran por la flexibilidad horaria y la posibilidad de asistir a partidos o conciertos importantes mientras trabajan.

Qué hace un azafato de eventos

Los azafatos de eventos son los encargados de mantener el orden, orientar al público, entregar acreditaciones y resolver incidencias que puedan surgir durante la jornada.

Además, colaboran con el personal de seguridad y comunicación para garantizar que la experiencia del espectador sea segura y organizada.

Aunque el salario por partido no es elevado, el puesto ofrece la oportunidad de entrar en contacto con el mundo del deporte y los eventos.