Las claves del Getafe - Real Madrid:
Getafe - Real Madrid, en directo |Soria evita el gol de Mbappé
31' (0-0) Volvió a probar suerte Mbappé aunque su disparo lejano fue blocado por David Soria en dos tiempos. Trata de venirse arriba de nuevo el Real Madrid.
Getafe - Real Madrid, en directo |Sin ocasiones en el Coliseum
28' (0-0) Si bien el ritmo del partido no ha bajado, la igualdad sobre el verde está provocando que no haya grandes ocasiones de gol. Se mantiene el empate en el Coliseum.
Getafe - Real Madrid, en directo |Los azulones piden penalti
22' (0-0) Peinó Liso en un centro al área y Valverde le ganó la partida a Álex Sancris, que se quedó tendido en el terreno de juego por un presunto contacto. No hay nada.
Getafe - Real Madrid, en directo |Bellingham empieza a aparecer
20' (0-0) El inglés ha logrado dos de los tres regates que ha intentado, se ha llevado tres de los seis duelos y ha tenido una gran ocasión de gol. El único 'pero' está en los cuatro balones que ha perdido.
Getafe - Real Madrid, en directo |Poco de los azulones en ataque
18' (0-0) El Getafe está plasmando su juego sobre el terreno de juego del Coliseum: alta presión en campo contrario, balones en largo y una defensa muy cerrada para no dejar espacios. No obstante, no sufren los de Xabi Alonso.
Getafe - Real Madrid, en directo |Ritmo de partido muy alto
13' (0-0) Cada equipo está ejecutando el partido con sus armas para imponerse a su rival y la intensidad está siendo muy alta. El Real Madrid ha tenido las mejores ocasiones por medio de Mbappé, pero no recula el Getafe.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Otra de Mbappé!!
9' (0-0) Nueva ocasión de Mbappé. Disparo cruzado al recibir un buen pase de Bellingham. Dos avisos ya del conjunto blanco.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡La ha tenido Mbappé!!
7' (0-0) La primera ocasión del partido es para el Real Madrid. Qué buen pase le filtró Rodrygo a Mbappé para que se quedara mano a mano con David Soria, pero el portero del Getafe le ganó la partida.
Getafe - Real Madrid, en directo |Domina el conjunto blanco
4' (0-0) El Real Madrid se ha adueñado del balón durante los primeros minutos del partido, aunque el Getafe está bien replegado atrás y saltando a la presión en cuanto puede.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) El Real Madrid ha puesto el balón en juego en el Coliseum por medio de Mbappé, aunque como viene sucediendo en todos los partidos de esta jornada, los jugadores no disputan el balón durante unos segundos como señal de protesta ante la falta de transparencia de LaLiga con respecto al partido en Miami.
Getafe - Real Madrid, en directo |¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!
Los jugadores del Getafe y del Real Madrid ya están sobre el terreno de juego del Coliseum. Hay muy buen ambiente en el feudo del conjunto azulón donde los de Bordalás no saben lo que es perder esta temporada.
Getafe - Real Madrid, en directo |Un nuevo derbi para Xabi
Xabi Alonso cayó en su primer derbi madrileño en LaLiga como entrenador del Real Madrid (5-2 vs Atlético de Madrid); sin embargo, ningún entrenador ha cedido puntos en sus dos primeros derbis ligueros con el conjunto blanco en el siglo XXI, siendo Vicente del Bosque el último en el año 2000 (2E).
Getafe - Real Madrid, en directo |El peligro azulón
En el Getafe, por primera vez en la temporada, suena una pequeña alarma tras un inicio prometedor. Los hombres de José Bordalás encadenan cuatro partidos sin conocer la victoria (derrotas frente al Barcelona y Osasuna, y empates ante el Alavés y el Levante), y necesitan cortar cuanto antes una racha irregular que los ha sacado de la zona noble de la clasificación.
Getafe - Real Madrid, en directo |Una plantilla mermada
Tras dos semanas de parón, el Real Madrid sigue condicionado por las bajas defensivas. Sin recuperar a ninguno de sus laterales derechos, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. Sin Antonio Rüdiger en el centro de la zaga donde los problemas crecen para Xabi Alonso al perder por un pequeño problema muscular a Dean Huijsen.
Obligado a repetir con Fede Valverde en la demarcación que menos le gusta y a apostar por Alaba en el centro de la zaga, por delante de Asencio. Sólo cinco defensas en la convocatoria.
Getafe - Real Madrid, en directo |Bordalás sale con defensa de 5
En el Getafe la sorpresa es la ausencia de Borja Mayoral: David Soria; Femenía, Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Álex Sancris y Liso.
Getafe - Real Madrid, en directo | Revolución en el once de Xabi
Muchas sorpresas en el once que saca hoy Xabi Alonso puesto que no juegan Vinicius ni Arda Güler. El Real Madrid sale con Courtois; Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.
¡Bienvenidos a La Liga!
¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del partido correspondiente a la jornada 9 de La Liga que enfrenta al Getafe ante el Real Madrid en el Coliseum.