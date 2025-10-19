Tras dos semanas de parón, el Real Madrid sigue condicionado por las bajas defensivas. Sin recuperar a ninguno de sus laterales derechos, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. Sin Antonio Rüdiger en el centro de la zaga donde los problemas crecen para Xabi Alonso al perder por un pequeño problema muscular a Dean Huijsen.

Obligado a repetir con Fede Valverde en la demarcación que menos le gusta y a apostar por Alaba en el centro de la zaga, por delante de Asencio. Sólo cinco defensas en la convocatoria.