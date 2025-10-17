El Real Oviedo, tras una semana muy convulsa después del sorprendente despido de Veljko Paunovic y el regreso de Luis Carrión al banquillo, se reencuentra con su afición este viernes con la misión de alejarse del descenso frente a un Espanyol que atraviesa un mal momento en cuanto a resultados, tras haber sumado dos puntos de los últimos doce posibles.

Se espera un ambiente extraño en el Carlos Tartiere (21.00 horas), ya que se junta que gran parte de la hinchada estaba al lado de Paunovic con que un cierto sector del oviedismo todavía no ha perdonado a Carrión la forma en la que se fue a Las Palmas en 2024.

La situación del Espanyol es algo más aliviada (doce puntos), pero ha ido de menos a más, por lo que se ha marcado como meta revertir la tendencia tras un parón liguero que le ha servido para afianzar conceptos de cara al resto del curso.