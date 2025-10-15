Una surfista vasca no se corta y se une a OnlyFans: "Compartiré contenido exclusivo 100% deportivo"

La surfista vasca Alazne Aurrekoetxea, una de las figuras más destacadas del Stand Up Paddle nacional. Alazne Aurrekoetxea

La surfista vasca Alazne Aurrekoetxea, una de las figuras más destacadas del Stand Up Paddle nacional, ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo sponsor profesional. La deportista, campeona de Europa y subcampeona del mundo por equipos con la selección española, anunció su llegada a OnlyFans, donde ofrecerá contenido exclusivo de carácter deportivo para su comunidad.

Alazne Aurrekoetxea apuesta por OnlyFans

La surfista profesional vasca que vive en Sopela confirmó en su perfil oficial de Instagram que ha firmado un acuerdo con OnlyFans como nuevo patrocinador para esta temporada. Según explicó, esta alianza le permitirá contar con apoyo económico para sus competiciones, entrenamientos y viajes. Además, adelantó que su presencia en la plataforma no tendrá un enfoque personal, sino 100% deportivo.

“@onlyfans se une a mi camino deportivo y en esta plataforma compartiré contenido exclusivo 100% deportivo: sesiones de surf, entrenamientos, competiciones y viajes”, escribió la deportista en su publicación.

El perfil de Alazne Aurrekoetxea (@alazneaurreko) ya reúne más de 82 mil seguidores, donde comparte habitualmente sus logros, rutinas y parte de su día a día.

Qué tipo de contenido exclusivo ofrecerá la surfista en OnlyFans

La deportista adelantó que su contenido estará centrado en su faceta profesional. En OnlyFans, publicará material orientado a quienes siguen su evolución dentro del surf y el Stand Up Paddle, con vídeos y fotos de: