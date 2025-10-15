Un futbolista latino cuenta cómo es un día como jugador del Marino de Luanco de la Segunda RFEF

El futbolista mexicano Miguel Leyva, exjugador del Club América de su país y actual integrante del Marino de Luanco, compartió en su cuenta oficial de TikTok cómo es su vida diaria en el fútbol español. Entre entrenamientos, viajes y partidos, el jugador mostró que competir en la Segunda RFEF requiere sacrificio, constancia y amor por el juego, más allá del glamour que suele asociarse con el fútbol profesional.

De México a Europa: la historia detrás del sueño

Según lo relatado en sus videos, desde pequeño, Miguel soñaba con ser futbolista profesional. A los 18 años firmó con el Club América, donde permaneció cuatro años y logró anotar su primer gol en el Estadio Azteca, además de proclamarse campeón de la Liga Sub-20. También tuvo la oportunidad de entrenar y disputar partidos con el primer equipo, un logro que le abrió las puertas para continuar su carrera en Europa.

En 2024, fichó con el Club Deportivo Badajoz, pero una fractura en el pie durante un entrenamiento lo alejó de las canchas por varios meses. Sin rendirse, decidió enfocarse en su recuperación física y mental, convencido de que regresaría más fuerte. “Trabajé todo el verano para que, cuando llegara otra oportunidad, volver mejor que antes”, relató el futbolista en uno de sus videos.

El salto al Marino Luanco y la vida en la Segunda RFEF

Tras su paso por el Badajoz, el Caudal Deportivo le brindó la oportunidad de volver a competir. Durante seis meses destacó por sus actuaciones, hasta que el Marino de Luanco decidió ficharlo.

Desde entonces, el futbolista comparte en redes sociales cómo es su rutina diaria: concentraciones, entrenamientos tácticos y análisis de partidos, reflejando la exigencia de una liga en la que los pequeños detalles marcan la diferencia.

En uno de sus videos más recientes, Leyva mostró cómo se vive un partido de Segunda RFEF, concretamente frente a la Gimnástica Segoviana. “Fue un encuentro muy parejo, de ida y vuelta; robé un balón que pudo terminar en gol, pero el árbitro no pitó nada”, narró. El duelo acabó con empate a cero, pero el contenido evidenció la intensidad con la que se juega en esta categoría y el compromiso de los futbolistas por seguir creciendo.

La realidad del futbolista en el extranjero

La experiencia de Miguel Leyva refleja el lado más real y humano del fútbol profesional: viajes largos, lesiones, sacrificios y el reto constante de mantenerse competitivo. Pese a las dificultades, el jugador sigue persiguiendo el mismo objetivo que tenía de niño: llegar a Primera División.

Sus publicaciones en TikTok (@miguelleyvaa_) se han convertido en una ventana que permite conocer de primera mano cómo vive un futbolista latino su carrera en Europa.