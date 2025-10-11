Medvedev - Rinderknech, semifinal del Masters Shanghái: marcador, estadísticas y narración con el francés en la final

Arthur Rinderknech se ha metido en la final del Masters 1.000 de Shanghái, donde se jugará uno de los trofeos más codiciados del calendario ante su primo Valentin Vacherot. El francés dio al sorpresa tras consumar una épica remontada ante Daniil Medvedev (4-6, 6-2, 6-4).

Daniil Medvedev llega al duelo contra Rinderknecht como claro favorito, gracias a su experiencia y consistencia en el circuito ATP.

El ruso, actualmente en el top 5 del ranking mundial, destaca por su capacidad defensiva, su lectura táctica del juego y su habilidad para dictar el ritmo desde el fondo de la pista. Medvedev suele sentirse cómodo en superficies duras, donde combina profundidad de tiro y un servicio sólido para desgastar mentalmente a sus rivales.

Por su parte, el Rinderknech entra al partido con el papel de candidato a la sorpresa, intentando aprovechar cualquier oportunidad que surja ante un oponente de élite.

Aunque no cuenta con la misma experiencia ni palmarés de Medvedev, Rinderknech podría apoyarse en su potencia de saque y agresividad en los puntos cortos para complicarle el juego al ruso. Será un choque donde la paciencia y la capacidad de adaptación serán clave, y donde el margen de error para el retador será mínimo frente a la solidez característica de Medvedev.