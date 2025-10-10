José Luis Sánchez, tajante sobre el Villarreal-Barça en Miami: "Si la Concacaf dice que no se juega, el ridículo es histórico"

El anuncio del Villarreal-Barça en Miami ya es oficial para LaLiga, el conjunto azulgrana y el club castellonense. Sin embargo, la polémica no se ha hecho esperar.

En El Chiringuito, José Luis Sánchez fue muy crítico con la forma en la que se ha gestionado la organización del encuentro, advirtiendo de los riesgos de haber dado pasos sin contar con todas las autorizaciones necesarias.

"Con los cabos sueltos que me está contando Juanfe, me parece algo atrevido oficializarlo a través de horarios, entradas y dinero repartido a los clubes", señaló el periodista, visiblemente sorprendido por la rapidez con la que La Liga ha movido ficha.

Un riesgo innecesario

Ante esta situación, José Luis Sánchez lanzó una advertencia directa: "Si de repente la Concacaf dice que aquí no se juega, el ridículo es histórico".

La preocupación del tertuliano se centra en que el acuerdo de La Liga, Barça y Villarreal podría chocar con los organismos internacionales, ya que el partido depende del visto bueno de la Concacaf.

"La Concacaf no se somete a la UEFA, la Concacaf se somete a FIFA", explicó Alfredo Duro en el programa, poniendo en contexto las limitaciones de la aprobación europea.

Esto se debe a que, aunque tanto la UEFA como Javier Tebas, presidente de LaLiga, se han pronunciado sobre el partido, la FIFA y Concacaf aún no han emitido declaraciones oficiales.

Pese a los anuncios de los clubes y de la propia competición, Duro subrayó que el encuentro aún no puede considerarse completamente cerrado.

"¿Tebas? Tebas que diga lo que quiera, pero el partido no es oficial en tanto en cuanto estos señores que tienen que abrir el campo digan: 'ahora sí'", sentenció Duro.

Por su parte, Jota Jordi expresó su total desacuerdo con la iniciativa: "Yo no quiero que se juegue este partido. A mí el Barça me da igual. Yo como aficionado del Barça no quiero que se juegue este partido".

Pese a las declaraciones de otros tertulianos que le recordaron el beneficio económico que se llevará el conjunto azulgrana, Jota Jordi fue claro al respecto.

"¿Por qué el Barça tiene que hacer siete horas de vuelo para jugar un partido de liga? El que va a trincar es Tebas. Fastidia al Barça, pero vende su producto a través de él", concluyó,