El dardo de Tomás Roncero al Barça: "Después de mes y medio, se han pegado en cinco días dos golpes de realidad"

En El Chiringuito de Jugones, Tomás Roncero lanzó uno de sus habituales análisis cargados de crítica y sarcasmo, esta vez dirigido al FC Barcelona.

El periodista madridista aprovechó los últimos tropiezos del conjunto azulgrana para lanzar un mensaje claro: el equipo ha perdido la intensidad y vuelve a mostrar los mismos defectos que parecían superados con la llegada de Hansi Flick.

"Hace mes y medio, cuando Flick dijo lo de los egos, pensaba que iba a surtir efecto", comenzó Roncero, recordando las palabras del técnico alemán cuando intentó atajar los problemas internos del vestuario culé.

En aquel momento, después de empatar en Vallecas, parecía que el equipo había reaccionado, pero el tiempo ha dado la razón a los más escépticos.

"Al principio parecía que había surtido efecto y, después de mes y medio, se han pegado en cinco días dos golpes de realidad", sentenció.

El tertuliano se refirió primero a la derrota frente a los suplentes del PSG, un tropiezo que ya había encendido las alarmas.

"Ya era duro de asumir porque eran los suplentes del PSG, pero era el PSG", explicó.

Sin embargo, lo que realmente desató su crítica fue lo ocurrido en el siguiente encuentro: "Pero es que luego es el Sevilla, que te pinta la cara y te mete cuatro. Un equipo que no había ganado en casa a nadie".

Para Roncero, los dos partidos son un reflejo de que los problemas del Barcelona van más allá del rendimiento puntual.

"Han saltado las alarmas, no ha valido de nada lo de los egos y hay que atajarlo a lo bestia", dijo, convencido de que el discurso de Flick no ha calado en el vestuario.

El periodista comparó la situación con lo que vivió el Real Madrid la temporada pasada: "Ha pasado lo que le pasó al Madrid el año pasado, y hay que asumirlo. Es verdad, el síndrome de la barriga llena existe".

El periodista insistió en que la falta de intensidad es evidente y fácilmente demostrable: "El año pasado corrían como lobos, con una presión... y el otro día les veía andando".

Según Roncero, la reacción del técnico alemán ha sido inevitable: "Ha dicho: 'O les pego una leche pública para que se dé por aludido el que se dé o…'"

Finalmente, puso ejemplos concretos para justificar su crítica. "Es que se ve en las estadísticas. De Jong no recupera un balón y es buenísimo, y Rashford no bajaba…", enumeró, destacando la caída en el esfuerzo colectivo.