Marçal Lorente no se corta y señala a Lewandowski: "No he visto a ningún equipo top con un delantero de 37 años"

El periodista Marçal Lorente ha sido contundente en su valoración sobre la situación actual del FC Barcelona en El Chiringuito de Jugones.

Tras el último encuentro, el comunicador no dudó en expresar su preocupación por el rendimiento del equipo y, en especial, por el papel de su delantero estrella, Robert Lewandowski.

"Yo sí que estoy preocupado", afirmó Lorente al analizar el partido.

Una situación crítica

Según explicó, lo que más le inquieta no es solo el resultado, sino la actitud del equipo en el terreno de juego.

"He visto que el equipo ha jugado la primera parte andando. Lo ha reconocido el capitán Pedri y luego también Cubarsí", señaló, subrayando que la falta de intensidad ha sido reconocida incluso por los propios futbolistas.

El periodista incidió en que el problema no radica únicamente en la falta de ritmo, sino también en la ausencia de una respuesta colectiva ante las dificultades.

"Les ha faltado intensidad y sobre todo actitud, además de falta de respuesta táctica", remarcó.

Para Lorente, el Barça de esta temporada adolece de una rigidez preocupante: "Este Barça solo sabe jugar de una manera y, cuando los jugadores no llegan a esa presión, te dejan muy desguarnecida la defensa y es muy débil el equipo".

Otro de los puntos críticos en su análisis fue la composición de la plantilla. El periodista considera que el club no ha logrado reforzarse como debería.

"Creo que hay mucha diferencia entre los titulares y los suplentes. No se ha mejorado la plantilla como debía mejorarse", apuntó.

Una afirmación que pone el foco en la dirección deportiva y en las decisiones tomadas durante el último mercado de fichajes.

Sin embargo, el mensaje más directo de Lorente fue hacia Robert Lewandowski.

Aunque reconoció la calidad y trayectoria del delantero polaco, no evitó cuestionar su rendimiento actual: "Lewandowski, que ha sido muy bueno, está tieso. Tiene 37 años".

"No he visto a ningún equipo top con el delantero de 37 años", añadió, resumiendo una de sus principales preocupaciones.

Para el periodista, la edad del atacante representa un hándicap evidente en el planteamiento ofensivo del Barça.

Lorente considera que el club debería haber previsto esta situación y buscar alternativas que aporten más frescura y movilidad al ataque.

Sus palabras reflejan un sentimiento compartido por parte de la afición: la preocupación por un equipo que parece haber perdido la energía y la identidad que lo caracterizaban.

El análisis de Marçal Lorente no deja lugar a interpretaciones: el Barça atraviesa un momento delicado, con un rendimiento irregular y un proyecto que necesita replantearse.

Sus críticas hacia Lewandowski, lejos de ser un ataque personal, son una llamada de atención hacia la gestión del equipo y la planificación deportiva.