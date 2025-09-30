El Real Madrid arrancó su participación en la Euroliga con una derrota a domicilio ante el Virtus Bolonia (74-68) tras un duelo en el que evidenció un serio problema con el tiro exterior, anotando sólo tres triples de veintitrés tentativas, lo que no le impidió tener opciones de ganar hasta los últimos instantes.

Sin tiempo para lamentos tras caer en la final de la Supercopa de España contra el Valencia Basket, al conjunto blanco le tocaba vivir su puesta en escena en la máxima competición europea, de la que el año pasado se fue con mal sabor de boca por no poder disputar la Final a Cuatro; sensación que es reflejo de la exigencia que siempre le acompaña.