Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Reacciones y la celebración al noveno título
El piloto de Ducati se ha proclamado este domingo campeón del mundo de MotoGP por séptima vez tras un largo calvario de lesiones que parecía que arruinaría su carrera deportiva. El piloto de Cervera entra en la historia de la categoría y confirma su hueco entre los mejores deportistas españoles.
Las claves del título de Marc Márquez:
- Marc Márquez regresa al olimpo de MotoGP seis años después y se proclama campeón del mundo en Motegi
-
Marc Márquez ha ganado el Mundial, pero todavía quedan cinco carreras por delante. La próxima, este próximo fin de semana, se disputa en Indonesia. Un circuito donde Marc Márquez nunca ha logrado el triunfo.
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Las palabras de Joan Mir
"Hemos trabajado muchísimo en este año, hemos dado un paso muy grande y no he sido capaz de cuadrar un buen resultado hasta ahora. Sabía que podía ser el fin de semana, porque desde el viernes me he encontrado bien y he tenido la oportunidad de luchar por algo que ha valido la pena".
"Este podio significa mucho esfuerzo, me hace recordar la apuesta tan arriesgada cuando vine a Honda en su peor momento de la historia. Me esperaba poder luchar por esto mucho antes, seguramente por ingenuo, ya que llegué a MotoGP y me salían los resultados muy fácilmente".
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Más declaraciones de Marc
"Disfruto los momentos. Por fin me estoy relajando. No me gusta abrirme tanto. Hoy era incontrolable".
"Buscaba disfrutar esta pasión. Estamos en un gran momento, pero el deporte cambia de un año a otro. Disfrutar estas cinco últimas carreras y en 2026 intentar luchar por el título".
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Música en el box
Sigue la fiesta en Ducati. Suena Danza Kuduro mientras abren botellas de champán y saltan todos celebrando el título de Marc Márquez.
DUCATI VA A TIRAR EL BOX ABAJO CON LA FIESTA QUE SE VA A MONTAR— DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2025
🤣🤣🤣🤣🤣#JapaneseGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/xbBpH8FXFT
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Sigue la celebración
No para el festejo de Marc Márquez. Ahora mismo este en el box de Ducati celebrándolo con su equipo. Está siendo mantenado y se ha lanzado confeti.
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | La emoción de su padre
"Hoy era muy especial, ha sido un camino largo con muchas piedras, pero Marc lo ha superado con mucha voluntad y trabajo. Le hemos ayudado, pero si él no pone su 100% no sé si hubiera llegado. Siempre hemos estado a su lado, siempre lo estamos para todo", ha dicho Julià Márquez, padre de Marc.
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Las palabras de Álex Márquez
"Cuando le he visto que ganaba he dicho: menos mal, por fin".
"El que ha vivido desde el 2020 hasta ahora es él. Nos hemos compenetrado bien todos los que estábamos a su lado. Ha sido mejor que nadie este año. Yo tenía clarísimo que no estaba acabado, que tenía todas las armas para luchar".
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Más del campeón
"En el último sector ya estaba llorando. Hoy no podía controlar las emociones. Incluso antes de la carrera, me ha parecido complicado".
"No soy quien para hablar de lo que he logrado. Sé lo que he pasado. He tomado las decisiones que he tomado y he sacrificado mucho para lograrlo. Una vez elegí el camino no señalé al campeonato, solo quería conseguir volver a disfrutar sobre la moto. Es un honor que me pongan a la altura de estos ilustres del deporte.
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Sigue hablando Marc
"Me siento extraño. Estoy disfrutando, pero al mismo tiempo no. Me siento en paz conmigo mismo. Estos años he luchado contra muchas cosas, pero lo más difícil es haberlo hecho contra Marc. He tratado de seguir mi instinto, no tirar la toalla e intentarlo. Quiero disfrutar del momento, no quiero recordar lo que ha pasado".
"Es más que un título. Es el reto más complicado de mi carrera. Cuando está en la gloria cosechando victorias, cuando caes el golpe es mucho más grande. Vas al hoyo. Salir de ahí no es fácil. Muchas personas me han ayudado y me han otorgado la oportunidad y me han aconsejado que siga mi instinto. El futuro es el futuro, pero hemos podido cerrar el círculo en Japón".
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Un bonus histórico
Marc Márquez ha batido todos los registros este año. El de Cervera ha sumado, además de su salario, 3 millones por ser campeón; 1,65 por sus 11 victorias en domingo; 240.000 euros por tres segundos; 40.000 por un tercero y 560.000 por 14 victorias sprint. En total, 5.490.000 euros.
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | La felicitación de Jorge Martín
El que hasta hoy era el vigente campeón de MotoGP, Jorge Martín, ha querido felicitar a Marc Márquez. Lo ha hecho con una foto en Instagram en la que aparecen juntos y la ha acompañado con este texto: "Chapeau. No se necesitan más palabras. Felicidades campeón".
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | El abrazo de los hermanos
Este ha sido el emotivo abrazo en el que se han fundido Marc y Álex Márquez en el pit lane tras la carrera.
Brotherly love ❤️ @marcmarquez93 🫂 @alexmarquez73 #MoreThanANumber pic.twitter.com/6YpbLj2rCR— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Sus nueve Mundiales
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Pilotos con más títulos
Con este Mundial, Marc Márquez sigue escalando posiciones entre los mejores pilotos de la historia. Así está el palmarés:
Giacomo Agostini - 15
Ángel Nieto - 13
Valentino Rossi - 9
Márc Márquez - 9
Mike Hailwood - 9
Carlo Ubbiali - 9
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Más palabras de Marc
"Me cuesta hablar. Lo primero que me sale es que estoy en paz conmigo mismo. Sin querer entrar en un bucle, hay mucha gente que me ha ayudado para salir de ahí, si no es imposible. Las decisiones las tienes que tomar tú, pero no quiero recordar lo que he pasado".
"Estoy en paz, y es lo más importante. No quiero decir nombres porque no acabaría, pero ellos saben quiénes son".
"El ser humano tiene una capacidad de olvidarse de lo malo y centrarse en lo bueno, al menos los optimistas y yo lo soy. He intentado responder las preguntas dentro de mí, de forma egoísta, mirando solo en mí, porque así me lo aconsejaron los míos, en ese bucle en el que entré en la caída de Jerez y lo agrandé por un error mío".
"Lo he dicho muchas veces, Álex es el que más me ha ayudado, tanto directa como indirectamente, con el simple hecho de que esté en activo".
"Las cosas no vienen por sí solas, en mi vida personal estoy muy feliz y en la profesional también, el destino ha dicho que se tenía que cerrar el círculo aquí en Japón, que Honda también tenía que estar en el podio, y ha dicho que podré descansar en un futuro cuando todo acabe".
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | La felicitación de Honda
La marca con la que celebró todos sus éxitos anteriores se acuerdan de su piloto legendario y también felicitan a Marc Márquez.
Sometimes the #8Ball 🎱 isn't the end of the game.— Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) September 28, 2025
Congratulations from everyone at Honda HRC to @marcmarquez93 and his team. It has been a journey of a thousand miles and we are delighted to see you back on top of the world with a ninth World Championship. #MoreThanANumber pic.twitter.com/s9LyBtdQb1
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Momento del podio
Después del primer homenaje del día a Marc Márquez llega el momento del podio. Suben a él Pecco Bagnaia como ganador, Marc Márquez como segundo y Joan Mir como tercero.
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Las primeras palabras de Marc
Estas han sido las primeras palabras de un emocionado Marc Márquez tras conquistar el Mundial:
"Es imposible hablar. No quiero recordar lo que he pasado, solo quiero disfrutar del momento, pero ha sido superdifícil. Ahora, siento paz en mí. Cometí un gran error en mi carrera al regresar demasiado pronto, pero luché, luché y luché y he vuelto a ganar de nuevo, así que me siento en paz".
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | El vídeo de felicitación
Este ha sido el vídeo que le ha preparado MotoGP a Marc Márquez después de que ganara el Mundial de MotoGP. El de Cervera no ha podido contener las lágrimas de emoción.
Pure emotions.— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025
It's all about this ❤️#MoreThanANumber pic.twitter.com/yyVm8y6l0y
-
Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | La celebración con Ducati
Así ha sido la celebración de Marc Márquez con el equipo Ducati. Llena de emoción, no es para menos después de no ganar desde 2019.
Reunited with @ducaticorse and the family 🙌 @marcmarquez93 #MoreThanANumber pic.twitter.com/g7h4dlhAm8— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025