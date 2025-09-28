Marc Márquez, campeón de MotoGP en directo | Reacciones y la celebración al noveno título

"Me cuesta hablar. Lo primero que me sale es que estoy en paz conmigo mismo. Sin querer entrar en un bucle, hay mucha gente que me ha ayudado para salir de ahí, si no es imposible. Las decisiones las tienes que tomar tú, pero no quiero recordar lo que he pasado".

"Estoy en paz, y es lo más importante. No quiero decir nombres porque no acabaría, pero ellos saben quiénes son".

"El ser humano tiene una capacidad de olvidarse de lo malo y centrarse en lo bueno, al menos los optimistas y yo lo soy. He intentado responder las preguntas dentro de mí, de forma egoísta, mirando solo en mí, porque así me lo aconsejaron los míos, en ese bucle en el que entré en la caída de Jerez y lo agrandé por un error mío".

"Lo he dicho muchas veces, Álex es el que más me ha ayudado, tanto directa como indirectamente, con el simple hecho de que esté en activo".

"Las cosas no vienen por sí solas, en mi vida personal estoy muy feliz y en la profesional también, el destino ha dicho que se tenía que cerrar el círculo aquí en Japón, que Honda también tenía que estar en el podio, y ha dicho que podré descansar en un futuro cuando todo acabe".