El duelo entre Unicaja y Valencia se presenta como uno de los más atractivos de la Supercopa Endesa 2025. El torneo, que inaugura la temporada, tiene lugar en el Palacio Martín Carpena de Málaga los días 27 y 28 de septiembre.

Unicaja llega con el impulso extra de haber revalidado recientemente el título de la Copa Intercontinental en Singapur, lo que refuerza su mentalidad ganadora. Además, jugará como local, aunque su entrenador Ibon Navarro advierte que la experiencia no garantiza ventaja.

Por su parte, Valencia Basket afronta el encuentro con múltiples bajas confirmadas: Jean Montero, Xabi López-Arostegui, Brancou Badio y Yankuba Sima no estarán disponibles.

El equipo valenciano refuerza su plantilla para la ocasión con la incorporación del húngaro Valerio‑Bodon, aunque deberá gestionar qué extranjeros llevar.

Históricamente, ambos clubes se han enfrentado solo una vez en Supercopa, con victoria valenciana por 83‑78 en 2017. El ganador de este partido se medirá al vencedor del Real Madrid vs La Laguna Tenerife en la final del domingo.