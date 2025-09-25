Las claves del Oviedo - Barcelona:
- Así fue la cantada de Joan García que puso en bandeja el gol de Alberto Reina para el Oviedo ante el Barça
- Toni Freixa: "Negreira tenía padrinos. Te llamaban y decían que 'te conviene porque te irá mejor' y ahora todo ha salido"
- Gavi, ¿un nuevo caso Ansu Fati?: la historia de las lesiones que lastran uno de los mejores talentos contemporáneos
-
Oviedo - Barça, en directo | Busca Paunovic la reacción
75' (1-2) Doble cambio en el Oviedo. Brekalo y Forés ingresan en el terreno de juego en lugar de Ilyas y Reina. Quema las naves Paunovic en busca del gol del empate.
-
Oviedo - Barça, en directo | ¡GOOOOOOOOL DE LEWANDOWSKI!
70' (1-2) ¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOOL DE LEWANDOWSKI! Centro lateral al primer palo de De Jong y el polaco se saca un cabezazo directo a la escuadra que entra a gol después de tocar en el larguero.
-
Oviedo - Barça, en directo | Llegan los cambios
64' (1-1) Mueve el banquillo Paunovic. Se marchan Cazorla, muy ovacionado, y Rondón, en lugar de Ilic y Sibo. En el Barça se ha marchado Raphinha por Lewandowski.
-
Oviedo - Barça, en directo | Lo intenta Hassan
61' (1-1) Buen corte de Gerard Martín para acabar con una conducción peligrosa de Hassan hacia el interior del área. El '10' del Oviedo está siendo uno de los más destacados.
-
Oviedo - Barça, en directo | ¡GOOOOOOOL DE ERIC GARCÍA!
56' (1-1) ¡GOOOOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOOL DE ERIC GARCÍA! La pone Araujo desde la izquierda, Ferran controla y se gira perfecto. El '7' dispara y se topa con una mano prodigiosa de Escandell que desvía el balón al palo, pero aparece Eric en el rechace para mandarla al fondo de la red.
-
Oviedo - Barça, en directo | Dominio azulgrana
50' (1-0) Como no podía ser de otra manera el Barça está empujando al Oviedo hacia su área. Eso sí, los de Flick no están circulando el balón con demasiada velocidad.
-
Oviedo - Barça, en directo | ¡Arranca la segunda parte!
46' (1-0) Se juega de nuevo en el Carlos Tartiere. Mueve el banquillo Flick que da entrada a De Jong y deja en el banquillo a Marc Casadó.
-
Oviedo - Barça, en directo | Llegamos al descanso
45+1' (1-0) ¡Final de la primera parte! Se marcha el Oviedo con ventaja en el marcador gracias al gol de Reina pasada la media hora de juego. Deberán reaccionar los de Flick en la segunda mitad.
-
Oviedo - Barça, en directo | Se hacen fuertes los de Paunovic
39' (1-0) Intenta igualar el partido el Barça antes del descanso. Se mete unos metros más atrás el Oviedo en busca de proteger bien su área.
-
Oviedo - Barça, en directo | ¡GOOOOOOOOOOL DE REINA!
33' (1-0) ¡GOOOOOOOOOL DEL OVIEDO! ¡GOOOOOOOL DE REINA! Error garrafal de Joan García que sale más allá del área y pierde el balón. Se la ceden a Reina y dispara desde más de 30 metros colando el balón en el fondo de la red.
-
Oviedo - Barça, en directo | ¡Al palo Raphinha!
32' (0-0) ¡Casu marca el Barça! Disparo raso desde la frontal de Raphinha que pega en el palo, el rechace le cae a Araujo que dispara sin apenas ángulo y se topa con una mano milagrosa de Escandell. Está sosteniendo el portero del Oviedo a los suyos.
-
Oviedo - Barça, en directo | Salva Bailly
30' (0-0) Sigue intentándolo el Barça. Disparo de Ferran Torres que bloquea Bailly con el cuerpo. Siguen dominando los de Flick.
-
Oviedo - Barça, en directo | ¡Casi marca Rashford!
23' (0-0) ¡Otro intento de Rashford! Latigazo del inglés desde el pico del área que obliga a volar a Escandell y mandar el balón a córner.
-
Oviedo - Barça, en directo | Dominio azulgrana
17' (0-0) Poco a poco el Barça está embotellando al Oviedo en su área. Dominan los de Flick que están haciendo daño con Rashford y Raphinha.
-
Oviedo - Barça, en directo | ¡Paradón de Escandell!
10' (0-0) ¡Casi marca el Barça! Remate muy potente de Rashford tras un centro al segundo palo, pero Aarón Escandell saca una parada milagrosa.
-
Oviedo - Barça, en directo | Aprietan los locales
6' (0-0) Ha comenzado bien el Oviedo. Los de Paunovic encadenan varios córners consecutivos que están poniendo en apuros a los azulgranas.
-
Oviedo - Barça, en directo | Lo intenta Olmo
3' (0-0) Primer acercamiento del Barça. Latigazo de Dani Olmo desde la frontal que se marcha ligeramente por encima de la portería de Escandell.
-
Oviedo - Barça, en directo | ¡Comienza el partido!
1' (0-0) ¡Arranca el partido en el Carlos Tartiere! Mueve el Oviedo el primer balón del encuentro. Aprieta el Barça en la presión.
-
Oviedo - Barça, en directo | Todo listo
Ya están los 22 protagonistas en el terreno de juego. Gran ambiente el feudo del Oviedo para el partido que cierra la jornada 6. Únicamente queda el sorteo de campos antes de que suene el silbato del colegiado.
-
Oviedo - Barça, en directo | El último precedente
El Barça regresa al Carlos Tartiere tras más de 24 años. Su último duelo en el feudo del Oviedo llegó el 7 de enero de 2001 en un duelo que acabó con victoria azulgrana por 2-3 gracias a un doblete de Kluivert y otro tanto de Rivaldo.