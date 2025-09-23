Madrid recupera la emoción de la Fórmula 1 de la mano de Banco Santander

La entidad mantiene abierto hasta las 16:00 de este martes su canal de venta de entradas para el Gran Premio de España. Está disponible para clientes del banco.

Cerca de medio siglo después, Madrid volverá a sentir el vibrante rugido de los motores de la Fórmula 1. El regreso de la máxima competición del automovilismo a la capital ya tiene fecha: el Gran Premio de España 2026 tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en el circuito urbano MADRING. Un trazado inédito y concebido para darle emoción a un fin de semana que, gracias a Banco Santander, abre sus puertas a clientes y no clientes.

Han pasado 45 años desde que Gilles Villeneuve se proclamara ganador de aquella última carrera de Fórmula 1 en territorio madrileño. Desde entonces han pasado muchas cosas en la competición: han evolucionado los coches, el material, se han renovado los circuitos y nuevas ciudades y países se han incorporado al calendario. Y aunque el Gran Premio de España ha estado presente de forma ininterrumpida, la ausencia de Madrid quedaba como la asignatura pendiente.

Ahora, por fin, el espectáculo más grande del mundo del motor vuelve. Y lo hace en un evento en el que Banco Santander ha puesto en marcha una venta privada de entradas exclusiva para sus clientes, disponible desde el lunes 22 de septiembre a las 10:00 horas hasta el martes 23 a las 16:00, previa a la apertura oficial al público general.

Esta iniciativa refuerza la estrecha vinculación entre Banco Santander y la Fórmula 1, una relación que se mantiene desde hace más de 15 años y que hoy sitúa a la entidad como patrocinador y banco oficial del campeonato hasta 2030. El acuerdo asegura presencia en ocho Grandes Premios, iniciativas comerciales y experiencias de hospitality diseñadas para clientes.

Los vínculos de la entidad con la Fórmula 1 comenzaron en 2007 de la mano de McLaren, y a partir de 2010 con la Scuderia Ferrari, colaboración que se extendió hasta finales de 2017 y se retomó en 2022. Además, Banco Santander ha patrocinado numerosos Grandes Premios como los de España, Reino Unido, Alemania, Brasil, México o Estados Unidos, apoyando también a pilotos de élite como Fernando Alonso, Carlos Sainz y Lewis Hamilton. Actualmente, la entidad patrocina al equipo Williams Racing, donde compite Carlos Sainz, reciente tercer clasificado en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Sobre esta alianza con la escudería británica, Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España y responsable de Comunicación y Marketing Corporativo, destacó que "estamos encantados de patrocinar Williams Racing con un acuerdo que nos permitirá ofrecer experiencias exclusivas a nuestros clientes y continuar apoyando a Carlos Sainz en su nueva etapa. Se trata de uno de los equipos históricos y con más legado de la F1, y complementa nuestro papel de banco oficial de la competición con foco en nuestros mercados principales".

Con una audiencia global acumulada de 1.458 millones en 2024 y un promedio de 700.000 espectadores por carrera, la Fórmula 1 sigue siendo el mayor espectáculo automovilístico. En 2026, Madrid será la única capital europea con una prueba del Mundial, lo que situará a España con dos citas oficiales en el calendario: el GP de Barcelona-Catalunya del 12 al 14 de junio y el esperado debut de MADRING en septiembre.

El trazado urbano de MADRING contará con 5,4 kilómetros y 22 curvas, con un aforo de más de 110.000 espectadores. Entre sus puntos más emblemáticos estará La Monumental, una curva de 500 metros con un peralte del 24% que pondrá a prueba a los pilotos durante seis intensos segundos ante la mirada de 45.000 aficionados. Los primeros en disfrutar de este histórico acontecimiento serán quienes logren sus entradas en la venta privada de Banco Santander.