¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la gala del Balón de Oro! Arrancamos esta retransmisión de uno de los grandes eventos futbolísticos del año, el de conocer qué futbolistas se llevan tanto en la categoría masculina como en la femenina el máximo galardón individual. La gala arranca a las 20:00 horas en el Théâtre du Châtelet de París.