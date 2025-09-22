-
Balón de Oro en directo | Haaland, lejos de Lamine y Dembélé
En estas votaciones previas que se están conociendo en estos minutos, aparece muy lejos de los mejores un jugador de talla mundial como Erling Haaland. El delantero del Manchester City se tiene que conformar con el puesto 26 del ranking.
Balón de Oro en directo | El Real Madrid, sin representación
Desde lo sucedido el año pasado, el Real Madrid ha decidido no volver a mandar una expedición a esta gala del Balón de Oro. Las claves del 'divorcio' del club blanco y el Balón de Oro están en esta noticia.
Balón de Oro en directo | Vinicius cae al puesto 16
Si el año pasado Vinicius se quedó a las puertas de conseguir el Balón de Oro que se llevó Rodri, una decisión marcada por la polémica, en esta ocasión el futbolista brasileño del Real Madrid cae al puesto 16 en el ranking.
Balón de Oro en directo | Alessia Russo, la favorita
En la categoría femenina parece que el favoritismo se vuelca con Alessia Russo. La jugadora inglesa del Arsenal se proclamó campeona de la Women's Champions League, y eso parece decantar la balanza por ella. Sin embargo, también optan al Balón de Oro femenino las españolas Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.
Balón de Oro en directo | El duelo está servido entre Lamine Yamal y Dembélé
Todas las miradas apuntan a los dos mismos futbolistas unas pocas horas antes de conocer el ganador del Balón de Oro en este 2025. Lamine Yamal y Ousmane Dembélé aparecen como los dos grandes favoritos a alzarse con este galardón individual, y todavía no ha habido filtraciones previas que se decanten por uno u otro futbolista.
¡Bienvenidos a la gala del Balón de Oro!
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la gala del Balón de Oro! Arrancamos esta retransmisión de uno de los grandes eventos futbolísticos del año, el de conocer qué futbolistas se llevan tanto en la categoría masculina como en la femenina el máximo galardón individual. La gala arranca a las 20:00 horas en el Théâtre du Châtelet de París.
