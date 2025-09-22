-
Balón de Oro en directo | Luis Enrique, Trofeo Johan Cruyff
¡Otro triunfo más para el fútbol español! Luis Enrique es designado con este Trofeo Johan Cruyff que le acredita como el mejor entrenador del año en el fútbol masculino. Tercer reconocimiento para un español en esta gala.
Balón de Oro en directo | Turno para los entrenadores del fútbol masculino
Ahora es el turno para conocer al mejor entrenador del fútbol masculino de este último año. Aspiran a él Antonio Conte (Nápoles), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (FC Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool).
Balón de Oro en directo | Sarina Wiegman, la ganadora
Fabio Capello le entrega el Trofeo Johan Cruyff a Sarina Wiegman. La seleccionadora de Inglaterra es la mejor en su categoría. "Qué honor", dice al recibir el galardón. "Espero que sigamos luchando juntos contra la misoginia y contra el racismo", asevera dentro de un discurso más social.
Balón de Oro en directo | Momento de conocer al mejor entrenador
Llegamos al momento de entregar el Premio Johan Cruyff al mejor entrenador de este último año. Un ilustre de los banquillos como Fabio Capello es el encargado de entregar este premio. Primero, turno para el fútbol femenino donde están nominados Sonia Bompastor (Chelsea), Arthur Elias (Brasil), Justine Madugu (Nigeria), Renée Slegers (Arsenal) y Sarina Wiegman (Inglaterra).
Balón de Oro en directo | El discurso de Vicky López
Emotivo discurso el de Vicky López al recoger este trofeo. Lo llevaba preparado, y no ha querido olvidarse de nadie. "Prometo seguir trabajando con humildad, porque todavía queda mucho camino por recorrer", concluye la futbolista española.
Balón de Oro en directo | Vicky López, ganadora del Trofeo Kopa femenino
¡Otra gran noticia para el fútbol español! Vicky López se lleva el Trofeo Kopa femenino. La jugadora del FC Barcelona se hace con la primera edición de este torneo que se estrena este año.
Balón de Oro en directo | Lamine Yamal: "No sé si estoy listo para el gran trofeo"
Corto discurso de Lamine Yamal al recibir el Trofeo Kopa: "Es un orgullo estar aquí otra vez. Quiero agradecer al Barcelona y a la Selección. También a mi familia. No quiero olvidarme de mis compañeros, como Cubarsí y Raphinha, que también los podemos ver aquí. No sé si estoy listo para el gran trofeo. A lo mejor nos vemos luego".
Balón de Oro en directo | Lamine Yamal se lleva el Trofeo Kopa
¡Primer premio de la noche para Lamine Yamal! El jugador del FC Barcelona se lleva el Trofeo Kopa que le acredita como el mejor futbolista joven de este último año natural. ¡Gran noticia para el fútbol español!
Balón de Oro en directo | El Trofeo Kopa, primero al que aspira Lamine
Se presenta el Torfeo Kopa y a sus finalistas. Este trofeo designa al mejor jugador joven del año. Es el primer galardón al que aspira Lamine Yamal en esta gala.
Balón de Oro en directo | La edición 69 del Balón de Oro
Ya está en marcha esta gala de la edición 69 del Balón de Oro. Los presentadores de esta edición son la periodista Kate Scott y el exfutbolista Ruud Gullit.
Balón de Oro en directo | Así ha sido la alfombra roja
Con la alfombra roja ya finalizada, repasamos las múltiples personalidades que se han dado cita en este Théâtre du Châtelet de París.
Balón de Oro en directo | ¡¡Arranca la gala del Balón de Oro!!
Con gran puntualidad y a las 21:00 horas tal y como estaba previsto, comienza la gala del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París. Lo hace con una actuación musical a cargo de Charlotte Cardin.
Balón de Oro en directo | Ronaldinho ya está listo
Ya ha aparecido Ronaldinho por la alfombra roja. Ataviado con unas gafas de sol y vestido completamente de negro, entregará el premio del Balón de Oro esta noche.
Balón de Oro en directo | El PSG está jugando mientras tanto sin Dembélé
En el día de la celebración de la gala por el Balón de Oro, el Paris Saint-Germain está jugando en estos momentos un intenso encuentro ante el Olympique de Marsella. El partido tuvo que ser ayer aplazado por las fuertes lluvias, aunque Dembélé no podía disputar este encuentro y por eso está presente en la gala. Al descanso, gana el Marsella 1-0.
Balón de Oro en directo | Al-Khelaïfi encabeza la expedición del PSG de Dembélé
Ya está también en el Théâtre du Châtelet de París la expedición del Paris Saint-Germain. Su presidente, Nasser Al-Khelaïfi ha hecho acto de presencia en primer lugar, y ahora ha entrado en escena Ousmane Dembélé.
Balón de Oro en directo | Lamine Yamal, sonriente con su padre
El padre de Lamine Yamal ha colgado una publicación en sus redes sociales en la que se ve a ambos vestidos de traje y sonrientes. Han tomado la foto antes de que arranque la Gala del Balón de Oro.
Balón de Oro en directo | Ya está Lamine Yamal en la alfombra roja
¡Ha llegado Lamine Yamal al Théâtre du Châtelet de París! Ya ha posado en la alfombra roja junto a la numerosísima expedición del FC Barcelona, con su presidente Joan Laporta a la cabeza.
Hola @FCBarcelona & @FCBfemeni! #ballondor pic.twitter.com/3s5iTLBx5A— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Balón de Oro en directo | Stoichkov: "Me gustaría que ganara Lamine Yamal"
El Hristo Stoichkov habló en los micrófonos de Movistar+ y no ocultó su preferencia por que gane Lamine Yamal el Balón de Oro hoy: "A mí me gustaría que gane Lamine Yamal. Es algo fantástico. Un chico joven que hay que cuidar".
Balón de Oro en directo | Las imágenes de Lamine Yamal antes de salir hacia la gala
Con cara de cierto nerviosismo estaba Lamine Yamal en los últimos momentos previos antes de salir desde su hotel rumbo a la gala del Balón de Oro.
Dernières minutes d’attente pour Lamine Yamal à l’hôtel des délégations. Le tapis rouge et la cérémonie c’est maintenant sur @lachainelequipe #BallonDor pic.twitter.com/Ga1KmKCfrn— Romain Harent (@RomainHarent) September 22, 2025
