En el día de la celebración de la gala por el Balón de Oro, el Paris Saint-Germain está jugando en estos momentos un intenso encuentro ante el Olympique de Marsella. El partido tuvo que ser ayer aplazado por las fuertes lluvias, aunque Dembélé no podía disputar este encuentro y por eso está presente en la gala. Al descanso, gana el Marsella 1-0.