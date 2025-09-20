Las claves del Real Madrid - Espanyol:
- La llegada de Bellingham dejará ver al verdadero Madrid de Alonso: la pieza clave que hay que encajar y cambia el plan
- ¿Qué pasa con Vinicius?: elogiado por Xabi Alonso, pero incómodo por su papel y con un futuro incierto
- Quién es Juan Martínez Munuera, el árbitro que pitará el Real Madrid - Espanyol: sus antecedentes y polémicas
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡Descanso en el Santiago Bernabéu!!
45'+3' (1-0) ¡¡Finaaal de la primera parte!! Jugadores a vestuarios. El Real Madrid gana por la mínima con el golazo de Militao desde fuera del área.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡Qué ocasión ha tenido Mbappé!!
45'+2' (1-0) ¡¡Ha perdonado Mbappé el segundo en una ocasión clarísima!! Buena acción de Vinicius que con campo por delante siempre es muy peligroso, el brasileño centró al corazón del área donde estaba Mbappé e inexplicablemente el francés remató desviado.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |Tres minutos de añadido
45' (1-0) Se cumplen los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón con tres minutos más de prolongación.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡La ha tenido el conjunto perico!!
44' (1-0) ¡¡Se ha paseado el balón por el área pequeña de Courtois!! Centro de Edu Expósito que no llega a conectar Calero. Ocasión muy clara la que ha desperdiciado el Espanyol.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |Se enfada el Bernabéu
43' (1-0) No entienden los aficionados presentes en el feudo blanco cómo Martínez Munuera no ha señalado una falta clara de Calero sobre Mbappé cuando el jugador del Espanyol le estaba agarrando.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |Ocasión para Mbappé
40' (1-0) Gran acción colectiva del Real Madrid. Vinicius bajó el balón y abrió para Carvajal, quien se la puso a un Mbappé que a pesar de no tener mucho ángulo armó el disparo, pero el remate se marchó desviado.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |Amarilla para Tchouaméni
37' (1-0) Ha visto el mediocentro francés la primera tarjeta del partido tras un agarrón a Edu Expósito cuando el jugador del Espanyol lideraba la jugada de ataque.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |Gran acción de Tyrhys Dolan
33' (1-0) Ha tenido el extremo del Espanyol el empate después de superar a Courtois, pero se le fue largo el control y Militao taponó el centro cuando no estaba el belga en la portería.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡Llega la pausa de hidratación!!
31' (1-0) Decreta Juan Martínez Munuera la pausa de hidratación. Hace mucho calor en la capital española y además de que los jugadores bebas agua, es el momento idóneo para que los entrenadores den indicaciones a sus jugadores.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡Las virguerías de Mastantuono!!
28' (1-0) Magníficos los movimientos del joven talento argentino dentro del área del Espanyol, deshaciéndose de la marca de Roberto, pero su posterior centro no encontró rematador.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |No le dura el balón al conjunto perico
26' (1-0) Si bien el Real Madrid está algo espeso con el balón en su poder, el Espanyol sigue replegado atrás y aunque está buscando el contraataque, a los de Manolo González no les dura nada el esférico.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡¡Goooolaaaazoooo de Militao!!!
22' (1-0) ¡¡Se adelanta el Real Madrid en el marcador!! Vaya auténtico golazo ha marcado Eder Militao desde tres cuartos de campo. El brasileño lanzó un misil que se metió por toda la escuadra en la portería de Dmitrovic. Increíble el disparo que se ha sacado de la manga el central del conjunto blanco.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡No llega por poco Valverde!!
17' (0-0) Ahora fue Militao el que probó el desplazamiento largo, aunque más fino en el lanzamiento, estando cerca de conectar con la llegada del uruguayo al área.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |No se entendieron Asencio y Mbappé
15' (0-0) El central del conjunto blanco le mandó un balón en largo al francés, pero no llegó Mbappé y el balón se marchó por la línea de fondo. Sacará Dmitrovic.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |Gonzalo García hace historia
13' (0-0) El canterano debuta en Liga, y lo hace siendo el delantero español más joven en disputar su primer partido de la competición doméstica tras Marco Asensio.
1 - Gonzalo García (21 años y 180 días) es el delantero español más joven en disputar su primer partido de @LaLiga como titular con el #RealMadrid ⚪️⚪️ desde Marco Asensio en agosto de 2016 ante la Real Sociedad (20 años y 213 días). Confianza. pic.twitter.com/uw3RDRg89q— OptaJose (@OptaJose) September 20, 2025
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |Domina el conjunto blanco
10' (0-0) Tal y como era de esperar, el Real Madrid se ha adueñado de la posesión del balón en estos primeros compases del encuentro. El Espanyol, por su parte, espera replegado atrás.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |Carvajal frena a Carlos Romero
5' (0-0) Atento el capitán del Real Madrid para interceptar el intento de sombrero del lateral zurdo del Espanyol.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |Abderrahim ha hecho el saque de honor
Abderrahim Ouhida dejó una de las historias más tristes por el terremoto que asoló la región de Al Haouz, en Marruecos, en 2023. El seísmo arrasó su pueblo entero y le arrebató practicamente a toda su familia.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡Coomienza el partido en el Bernabéu!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Santiago Bernabéu!! Ha empezado con todo un Real Madrid que ya juega en campo contrario y está merodeando la portería de Dmitrovic.
-
Real Madrid - Espanyol, en directo |¡¡Saltan al terreno de juego los protagonistas!!
Los jugadores del Real Madrid y del Espanyol ya están sobre el césped del Santiago Bernabéu. El partido correspondiente a la jornada 5 de La Liga está a punto de comenzar.