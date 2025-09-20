22' (1-0) ¡¡Se adelanta el Real Madrid en el marcador!! Vaya auténtico golazo ha marcado Eder Militao desde tres cuartos de campo. El brasileño lanzó un misil que se metió por toda la escuadra en la portería de Dmitrovic. Increíble el disparo que se ha sacado de la manga el central del conjunto blanco.