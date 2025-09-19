Los secretos de la mente de Sinner, Leclerc y jugadores del City en manos del gobierno chino para fines militares

Jannik Sinner, durante la final del US Open en el partido ante Carlos Alcaraz. Reuters

Un escándalo de magnitud mundial ha salpicado a Jannik Sinner, Charles Leclerc, Iga Swiatek y varios jugadores del Manchester City después de que la investigación de Hunterbrook y Pablo Torre señalara que China, a través de la diadema FocusCalm, estaría recabando sus datos cerebrales con fines militares para formar a sus soldados del futuro.

Tanto el portal digital como el periodista han explicado que estas diademas operan de manera similar a unos auriculares capaces de registrar la actividad cerebral. Su finalidad es ayudar a entrenar la concentración y evaluar los niveles de relajación.

Las dos partes señalan que la preocupación principal no radica únicamente en la recolección de datos por parte de la empresa, sino en que también estaría recibiendo financiamiento de instituciones chinas con vínculos gubernamentales y de compañías tecnológicas ligadas al ejército.

Esta situación ha despertado sospechas de que la información recopilada podría emplearse en programas orientados a entrenar a militares mediante el uso de inteligencia artificial.

Los resultados obtenidos podrían servir para investigar cómo optimizar en los soldados la concentración en situaciones de presión, así como su rapidez de reacción o su resistencia psicológica en entornos militares.

Una información peligrosa

Hunterbrook Media y Pablo Torre han arrojado luz sobre estas diademas de BrainCo, una start-up que nació en Harvard y luego se trasladó a China, y que reciben financiación secreta de entidades vinculadas al gobierno chino, así como de empresas de robótica dedicadas a entrenar a los supersoldados del futuro.

El responsable de introducir estas diademas en el ámbito deportivo fue el doctor Riccardo Ceccarelli, quien en su momento admitió que la información quedaba almacenada en la nube, lo que abrió interrogantes acerca de quién tiene realmente acceso a ella.

Otro deportista que también experimentó con estas diademas fue el exjugador de fútbol americano y dos veces campeón de la Super Bowl con los New England Patriots, Logan Ryan, quien confesó que decidió probar este método para contrarrestar los efectos de la edad.

Logan Ryan, jugador de fútbol americano. NFL

El estadounidense declaró: "Me di cuenta de que, si podía pensar más rápido, podría jugar más rápido pese a la edad. Mi mente sería más rápida que cuando tenía 20 o 21 años, y por eso empecé a entrenar mentalmente".

No obstante, Ryan expresó su sorpresa al enterarse de que BrainCo tenía conexiones con el gobierno chino. "No tenía ni idea de ello. Nadie pensaba que eso fuera así. Pero si es así me resulta preocupante y tengo que investigarlo", comentó.

"Ahora mismo, aunque mi información vaya a parar a un robot chino, no volvería a ponerme de nuevo esa diadema. Aunque si es verdad que si pudiéramos entrenar con los datos de nuestro cerebro podríamos tomar decisiones rápidas e inteligentes", añadió el jugador estadounidense.

Diadema Focus Calm / BrainCo

La publicación de esta información ha supuesto un escándalo mundial en el deporte. Además, ha provocado el temor a que los datos recabados entre los deportistas de élite sean utilizados por China con fines peligrosos.