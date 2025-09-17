El palo de Alfredo Relaño a Vinicius: "Está desencajado y triste, ha dejado de ser la figura indiscutible del Real Madrid"

El Real Madrid ha logrado conseguir sus tres primeros puntos ante el Olympique de Marsella después de un doblete de Kylian Mbappé desde el punto de penalti.

Sin embargo, a pesar de su sufrida victoria, si algo ha llamado especial atención ha sido la suplencia de Vinicius Junior. El futbolista brasileño tuvo que esperar hasta el minuto 63, lo que eleva las dudas sobre su rol dentro del equipo.

Por ello, entre tantas teorías, el periodista deportivo Alfredo Relaño no dudó en pronunciarse sobre lo que está ocurriendo con Vinicius y qué se puede esperar del resto de la temporada.

Vinicius, señalado

Hace un año, Vinicius estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. El '7' del Real Madrid había firmado una temporada histórica haciéndose con la Champions League y se veía ganando su ansiado Balón de Oro.

No obstante, los resultados salieron a la luz y el ganador no era otro que Rodri Hernández. El centrocampista español del Manchester City se llevaba su primer Balón de Oro y hacía historia en los premios organizados por France Football.

Así, ante esta situación, Vinicius prometía que mostraría diez veces más su rendimiento para así conseguir el prestigioso galardón. Pero ahora, parece que el brasileño está lejos de encontrar su mejor versión.

Su temporada 24-25 fue olvidable tanto en sus estadísticas como con el Real Madrid. Un año en blanco sin logros o reconocimiento alguno y que le alejaba del Balón de Oro de este año 2025.

Con la llegada de Xabi Alonso parecía que su situación podría cambiar. Sin embargo, el brasileño por ahora no se ha encontrado a sí mismo. A eso hay que sumarle sus dos suplencias en el equipo: primero ante el Real Oviedo y ahora ante el Olympique de Marsella.

El técnico ha demostrado que no se 'ha casado' con ningún futbolista y que durante la temporada habrá minutos para todos los jugadores.

Por esa razón, con este panorama, el periodista Alfredo Relaño se pronunció en El Partidazo de COPE sobre qué está ocurriendo con Vinicius.

"Yo veo que le han pasado dos cosas: una, él era la figura indiscutible del Real Madrid. Era un jugador superior que el año pasado se vio con el Balón de Oro, pero no lo llegó a ganar; fue segundo. Y la llegada de Mbappé le resta esa condición de hombre que atrae todas las miradas", afirmaba.

De hecho, comparaba su situación con la de Mbappé, el cual también tuvo problemas para llegar a su mejor versión la pasada temporada: "Igual que a Mbappé le costó un poco sentirse en sus zapatos, ahora es a Vinicius a quien le cuesta".

Asimismo, entre Ancelotti y Alonso, el nuevo entrenador ha desarrollado una estrategia donde todos contribuyen al equipo. El técnico donostiarra ha planteado nuevos planteamientos y Vinicius parece estar encontrando su sitio.

"Además, han empezado a jugar de otra manera", apuntaba Relaño. "Hay que presionar arriba; no es un equipo que se agrupe atrás para salir corriendo, y eso a él le venía de cine".

El periodista señaló que "ahora tiene que trabajar en la presión como los demás, cuando era sospechoso de no hacerlo. Y eso le obliga a un esfuerzo que le resta energía en las jugadas de ataque".

Relaño explicó cómo con Ancelotti, Vinicius tenía total libertad para liderar sus ataques, algo que con Xabi Alonso no se puede permitir. "Yo creo que está desencajado y está triste", indicó el tertuliano.

Por tanto, ante esta situación, Vinicius tiene que encontrar su mejor versión y Xabi Alonso debe ser clave en eso. "El entrenador necesita espabilarle y que no se sienta tan seguro, tan propietario de eso. Pero vamos, acabará jugando más y mejor que Rodrygo", confesaba el periodista deportivo.