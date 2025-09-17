"El gol de Van Dijk puede pasar. Lo que no puede pasar son los dos goles tan pronto. El fútbol es así. Es el primer partido de Champions y queda mucho.

"Ellos son un gran rival. Nos han entrado muy fácil y tenemos que intentar resolver esos problemas"

"Pienso en los tres puntos y en ganar. Hoy los dos goles han servido para poco".