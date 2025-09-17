Las claves del Liverpool - Atlético de Madrid:
- El Atlético se queda a las puertas del milagro en Anfield y muere en la orilla con el gol de Van Dijk en el último minuto
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Las palabras de Llorente
"El gol de Van Dijk puede pasar. Lo que no puede pasar son los dos goles tan pronto. El fútbol es así. Es el primer partido de Champions y queda mucho.
"Ellos son un gran rival. Nos han entrado muy fácil y tenemos que intentar resolver esos problemas"
"Pienso en los tres puntos y en ganar. Hoy los dos goles han servido para poco".
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | La crónica del partido
Aquí os dejamos la crónica del partido que ha finalizado con victoria del Liverpool en el último suspiro.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡Final del partido!
90+6' (3-2) ¡Final del partido! Derrota del Atlético de Madrid en el último minuto frente al Liverpool. Llegó a remontar un 2-0 con un doblete de Llorente, pero en el 92 marcó Van Dijk el tanto del triunfo.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡La ha tenido Sorloth!
90+6' (3-2) ¡Casi marca Sorloth! Centro de Llorente y cabezazo muy centrado del delantero noruego que atrapa sin problemas Alisson.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Perdona Ekitike
90+5' (3-2) Perdona el cuarto el Liverpool. Contragolpe de Salah que se la deja a placer al francés, pero el remate de Ekitike es muy malo y se marcha fuera.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOL DE VAN DIJK!
90+2' (3-2) ¡GOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! ¡GOOOOOOL DE VAN DIJK! Córner de Szoboszlai y cabezazo inapelable del neerlandés a gol.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Cuatro de añadido
90' (2-2) Se jugarán cuatro minutos más en Anfield. Aprieta el Liverpool en busca del gol de la victoria. Trata de resistir el Atlético de Madrid.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Lo intenta Konaté
86' (2-2) ¡Casi marca el Liverpool!. Córner desde la izquierda y Konaté remata fuera en una situación muy favorable.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOOOL DE MARCOS LLORENTE!
80' (2-2) ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE MARCOS LLORENTE! Dispara Barrios, despeja la defensa, le pega Llorente de volea y el balón acaba en gol tras tocar en Mac Allister.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡Casi marca Llorente!
74' (2-1) ¡Casi empata el Atlético! Conducción de lado a lado de Marcos Llorente que acaba finalizando la acción con un remate con la zurda que se marcha alto. Pedía córner el madrileño.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡Al palo Salah!
66' (2-1) ¡Al palo Salah! Gran contragolpe del Liverpool. Conduce Ekitike que se la da Wirtz y este a a Salah para que el egipcio remate de primeras estrellando el balón en el poste.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Mejoran los rojiblancos
65' (2-1) La segunda parte no tiene nada que ver con la primera. El vendaval del Liverpool ya no existe y el Atlético de Madrid está más cómodo en Anfield.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Siguen los cambios
61' (2-1) Ahora es Simeone el que efectúa un doble cambio. Entran Sorloth y Nahuel Molina y se retiran Griezmann y Gallagher.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Mueve el banquillo Slot
55' (2-1) Responde Slot con un triple cambio. Entran Ekitike, Bradley y Mac Allister en lugar de Frimpong, Isak y Gakpo. Hombre por hombre en el Liverpool.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Entra Koke
51' (2-1) Primer cambio en el Atlético de Madrid. Ingresa en el terreno de juego Koke y se retira del campo y se retira Raspadori.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Arranca la segunda mitad
46' (2-1) Se juega de nuevo en Anfield. Mueve el balón el Atlético de Madrid que espera mejorar su imagen en la segunda mitad y buscar un resultado positivo.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Final de la primera parte
45+5' (2-1) Se acaba la primera parte en Anfield. Gana el Liverpool, pero se marcha a los vestuarios tan solo con un gol de ventaja. Fueron muy superiores los de Slot, pero el gol en el añadido de Llorente deja vivo al Atlético de cara a la segunda parte.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOL DE MARCOS LLORENTE!
45+3' (2-1) ¡GOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! ¡GOOOOOL DE LLORENTE! Balón en largo a Raspadori que se la da a Llorente para que el español bata a Alisson con un punterazo desde el interior del área.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Cuatro de añadido
45' (2-0) Se jugarán cuatro minutos más en Anfield. El Atlético de Madrid está sufriendo mucho y está deseando que llegue ya el descanso.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Lo prueba de nuevo Isak
42' (2-0) Ha vuelto a incrementar el ritmo el Liverpool. Recibe Isak en la frontal, se gira y dispara a las manos de Oblak. Sufre mucho de nuevo el Atlético.