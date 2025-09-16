Athletic y Arsenal, aún mermados por numerosas bajas, arrancan pletóricos la Liga de Campeones este martes en San Mamés, ya que ambos han comenzado bien en sus respectivos campeonatos y se han situado ya en la parte alta de la clasificación tras sumar de 9 de 12 puntos posibles.



El de este martes será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos, dos históricos en sus ligas, pero se midieron el 9 de agosto último, en un amistoso en el Emirates de Londres en el que el conjunto que dirige Mikel Arteta ganó con claridad y un rotundo 3-0 materializado por Viktor Gyökeres, Bukayo Saka y Kai Havertz. Estos dos últimos ahora lesionados.



El Athletic llega al choque de su regreso a la máxima competición continental -once años después de su última comparecencia- cargado de ilusión aunque un tanto decepcionado por la derrota el sábado ante el Alavés en San Mamés, un inesperado 0-1 con un gol desafortunado que le rompió el pleno que llevaba en los tres partidos anteriores.