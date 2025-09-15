Maldini no se corta y señala al Real Madrid - Olympique de Marsella en Champions League: "Va a ser un partido muy..."

Las noches de Champions vuelven al Santiago Bernabéu. Xabi Alonso tendrá su debut en la competición europea ante el Olympique de Marsella de Roberto De Zerbi.

El conjunto blanco buscará conseguir sus primeros tres puntos en el formato liguero del torneo después de su pleno de victorias en LaLiga.

Así, con tanta expectación por volver al Real Madrid en su competición favorita, el periodista y analista deportivo Maldini explicó cómo veía el partido y qué se puede esperar de ambos equipos.

El Madrid vuelve a Champions

Con 15 'orejonas' entre sus vitrinas, es una realidad que el Real Madrid es el rey de Champions. No hay equipo al que se le de mejor este torneo y por eso cada partido siempre es espectáculo garantizado.

Sin embargo, después de su año en blanco en el que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique obtuvo su primer trofeo continental, los de Xabi Alonso buscarán volver a la gloria.

Lo cierto es que, hasta el momento, los Blancos no han decepcionado. Si bien en el Mundial de Clubes no cumplieron con sus objetivos y cayeron derrotados ante el PSG, el Madrid de Alonso ha renacido de sus cenizas.

Con un Mbappé en su mejor momento y la gran forma de jugadores como Courtois, Arda Guler o Tchouameni, el Real Madrid afronta su primer partido de Champions de la temporada con mucha expectación.

Además, sus cuatro últimas victorias en LaLiga, el único equipo que lo ha conseguido, son una clara evidencia de que el técnico está creciendo con su equipo.

En su primera jornada, el Madrid tiene un rival que de primeras promete ser de menor nivel, pero en la Champions nunca hay favoritos. Por esa razón, Maldini no ha dudado en analizar el partido y qué se puede esperar del mismo.

"Bueno, pues llega el Real Madrid a este primer partido de Champions ante el Olympique de Marsella. Las otras veces que se han enfrentado, las ha ganado el Real Madrid. Tengo que decir que, viendo bastante al Marsella, es un equipo muy trabajado, y hay un detalle que me gusta mucho: lo que hace con el lateral Murillo, colocándole muy adelantado en la salida con tres centrales", afirmó el periodista.

Maldini entró en profundidad en el Olympique de Marsella, un equipo un tanto desconocido pero con grandes jugadores en sus filas.

"Veremos si finalmente entra un jugador como Kondogbia para el mediocampo, o Ángel Gomes... Es un equipo tácticamente muy trabajado, pero, en cualquier caso, creo que el Real Madrid va a llevar el peso del juego. El contragolpe del Marsella puede ser lo más peligroso", señaló el analista.

Por otra parte, Maldini no dudó en indicar el buen momento que vive el Madrid y cómo tratará de mantener su gran forma en Champions.

"El Madrid está muy bien. El otro día sufrió al quedarse con diez por la expulsión de Huijsen, pero yo veo a Mbappé desatado: espectacular. Vinicius no está en su mejor momento, pero trabaja mucho sin balón. Y Mbappé, completamente lanzado, puede aprovechar esa presión alta del Madrid, que puede hacer mucho daño al Marsella", apuntó.

De tal manera, la conclusión del periodista fue clara: "Han llegado jugadores muy importantes al Marsella en defensa. Va a ser un gran partido, muy bonito de ver este Real Madrid–Marsella, pero creo que el Madrid es favorito".