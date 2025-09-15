Josep Pedrerol, tras la victoria del Barça: "Flick ha demostrado a Lamine Yamal que puede hacer la alineación que quiera"

El FC Barcelona ha vuelto a encontrarse con la victoria en Liga después de su tropiezo ante el Rayo Vallecano antes del parón de selecciones.

El conjunto blaugrana ha demostrado su gran poderío futbolístico superando con creces al Valencia con un contundente 6-0 en el Estadio Johan Cruyff.

Sin embargo, si algo ha llamado la atención es la alineación orquestada por Hansi Flick, con la ausencia de jugadores clave como Lamine Yamal, Raphinha o Gavi. Un tema que el presentador de El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol no ha dudado a señalar en plató.

El Barça sin estrellas

Después de su desliz ante el Rayo Vallecano, donde tuvieron problemas para conseguir tan siquiera un empate, había gran duda sobre cómo jugaría el FC Barcelona ante un duro rival como es el Valencia CF.

Además, a eso había que sumarle las pasadas declaraciones post partido en las que Hansi Flick aseguraba que "el ego mata al éxito". Una afirmación que dejaba grandes dudas sobre el estado del vestuario celé y la tensión con el técnico.

Por tanto, los de Flick tenían ante el conjunto ahé su prueba de fuego. No obstante, los calés contaban con varias ausencias clave: Lamine Yamal por unos dolores en el pubis, Gavi, De Jong y Alejandro Baldé.

A eso había que sumarle el retraso de Raphinha en su llegada a la previa y el castigo de Flick de mandarlo al banquillo al inicio del partido.

Esto dejaba que el entrenador confiase en jugadores con un papel usualmente más secundario como Marc Bernal, Gerard Martin, Fermín, Rashford y el joven Roony Bardghji. Una situación que inspiraba tanta esperanza como preocupación ante un rival como el Valencia.

Lo cierto es que finalmente los aficionados culés no tenían nada de qué preocuparse. El FC Barcelona fue completamente superior a sus visitantes con un especialmente alto rendimiento de Fermín. El centrocampista volvió a demostrar que tiene nivel de sobra para la titularidad y que su futuro es el Barça.

A pesar de los dobletes de Raphinha y Lewandowski entrando desde el banquillo, el planteamiento de Flick demuestra que el técnico tiene confianza en toda su plantilla y que no hay ninguna 'vaca sagrada' a la que no pueda quitar la titularidad. El Barça tiene fondo de plantilla de sobra.

Este tema ha creado especial debate en El Chiringuito de Jugones, donde hace días se señalaba el liderato de Lamine Yamal en el vestuario culé y cómo suponían que Flick estaba un escalón por debajo.

Pero finalmente, lejos de ser esa situación, Josep Pedrerol definió la grandeza del entrenador alemán y su sitio al frente del equipo.

"El toque de atención ha funcionado. La imagen era la de un vestuario que se le escapaba y hoy lo recupera. ¿Lo de Raphinha es castigo o no lo es? Lo castiga y en la segunda parte sale", afirmaba el presentador.

Pedrerol era bastante contundente al respecto: "Hoy le ha dicho a Lamine Yamal: “Lamine Yamal, sin ti también”, y a Raphinha: “sin ti también”. Demuestra que puede hacer la alineación que le dé la gana. Hoy Flick se pone por encima de la plantilla. Haga lo que haga, el equipo juega bien".

El periodista volvió a reafirmar que si bien Lamine es importante en el equipo, no hay nadie por encima del entrenador. "Decíamos que Lamine estaba por encima, pero hoy Flick ha dicho: “¡hey!”", señalaba en plató.

Este FC Barcelona sin algunos de sus jugadores clave tiene otro gran reto por delante: el Newcastle en Champions League. Los culés visitarán a las hurracas en el St. James' Park el próximo jueves en busca de sus primeros tres puntos en Europa.