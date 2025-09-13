Un exárbitro, tajante con la tarjeta roja a Huijsen en el Real Sociedad-Real Madrid: "Es una jugada en la que el VAR tiene..."

La polémica acción del Real Sociedad-Real Madrid donde Huijsen fue expulsado y una imagen de Iturralde González. Redes sociales

El Real Madrid ha conseguido su cuarta victoria consecutiva en LaLiga. Un partido difícil en el que el club merengue ha tenido que jugar gran parte con 10 jugadores debido a la expulsión de Dean Huijsen.

El central hispano-holandés se vio en una jugada donde fue a frenar un contraataque de Mikel Oyarzabal y el árbitro Gil Manzano decidió sacarle la tarjeta roja directamente.

Ante esta situación, el exárbitro y tertuliano Iturralde González no ha dudado en pronunciarse al respecto y señalar cómo ve él la situación.

Roja o no roja

Tras su pleno de victorias en las tres jornadas previas al parón de selecciones, el Real Madrid retomaba el ritmo ante un duro rival: la Real Sociedad.

Con el estadio Anoeta como estadio local y segunda casa de Xabi Alonso, los Blancos sabían que sería un partido complicado y que el conjunto Txuri-urdin no le pondría las cosas sencillas.

Así, para el partido, Alonso decidió confiar en Courtois, Carreras, Carvajal y Huijsen y Militao como pareja de centrales. El centro del campo estaría a cargo de Tchouameni, Dani Ceballos y Arda Guler mientras la delantera la completaban Vinicius, Mbappé y Brahim Díaz.

Una vez más el entrenador rotaba y mantenía solo como titulares a Courtois, Carreras, Huijsen y Mbappé durante los cuatro partidos ligueros. Esto hacía denotar la gran confianza que tiene Xabi en estos jugadores para sus alineaciones.

De tal manera, el pitido inicial marcó el arranque del partido y a los 12 minutos Kylian Mbappé conseguía adelantar al Real Madrid. El francés demostraba la buena forma en la que se encuentra y ponía al conjunto merengue por delante en el marcador.

No obstante, 20 minutos después llegaría la jugada polémica. Un defensor de la Real Sociedad despejaba el balón y le llegaba a Mikel Oyarzabal, el delantero lideraba un contraataque hacia el área del Real Madrid.

En su carrera llega Dean Huijsen, el cual le roba el balón y el delantero de la Real cae al suelo. Más adelante en la defensa se encontraba Militao cubriendo el área madridista.

La decisión del árbitro Gil Manzano fue clara: tarjeta roja y Dean Huijsen se perdía el resto del partido. El Real Madrid jugaría con 10 más de 60 minutos.

Finalmente en el minuto 44, Arda Guler anotó el 0-2 a pase de Mbappé mientras que Oyarzabal recortó en el marcador en el minuto 56 de penalti. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, el resultado se quedó en 1-2.

Sin embargo, la imagen de la expulsión de Huijsen ha generado especial polémica y por ello el árbitro Iturralde González en Carrusel Deportivo se ha encargado de explicarla.

"No podemos jugar con el tema de las perspectivas. El árbitro, cuando está ahí abajo, ve algo totalmente diferente a lo que ves tú o yo. Ahí no le culpo de nada, no digo que sea un error de Gil Manzano, porque desde su perspectiva puede parecer que llegaba claro a meter gol", afirmaba Iturralde.

El excolegiado era claro al señalar responsabilidad: "Para mí, es más culpa de Jorge Figueroa, que está en el VAR, y no le dice: ‘Muy bien tu perspectiva desde abajo, pero ven a verla en cenital y ves dónde está Militao, que la jugada del gol está a 50 metros’".

"Para mí es una jugada en la que el VAR le tiene que llamar, y luego que Gil Manzano decida con la perspectiva cenital: dónde está un jugador, dónde está el otro, dónde está el balón...", indicaba el tertuliano.

Además, el exárbitro también se posicionó en contra de aquellos que quieren enviar al VAR a un segundo nivel y defendió su uso siempre que sea necesario.

"Ahí dijo Xavi Hernández: ‘Tiene que entrar menos el VAR’. ¿Por qué? El VAR tiene que entrar cuando tiene que entrar. Es un mensaje muy peligroso el que se ha mandado desde principio de temporada: ‘Vamos a usar menos el VAR’. Pues no, el VAR tiene que entrar cuando tiene que entrar", afirmaba.