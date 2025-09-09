La llamativa reflexión de Carlos Alcaraz sobre su carrera tras ganar el US Open: "No siento que haya llegado todavía a..."

Carlos Alcaraz volvió a tocar la gloria en la final del US Open después de vencer a su máximo rival actualmente, el italiano Jannik Sinner.

El tenista de El Palmar ha logrado recuperar así el número uno del ranking ATP y convertirse a día de hoy en el mejor tenista del mundo.

Con tanto éxito y gloria, cualquiera podría pensar que Alcaraz ha encontrado su mejor versión. Sin embargo, hay que recordar que tan solo tiene 22 años y que él mismo cree que todavía tiene mucho que demostrar.

Alcaraz, muy sincero

Por allá en 2019 y con tan solo 16 años, Carlos Alcaraz derrotaba a Jannik Sinner en el torneo Challenger de Alicante. Un inicio prometedor para la carrera de un deportista destinado a hacer historia con la raqueta.

Ahora, seis años después, Alcaraz ha conquistado el US Open por segunda vez y se ha alzado con su sexto Grand Slam. Una vez más, derrotando al italiano Sinner.

Que un tenista con solo 23 años haya conseguido esto demuestra que Alcaraz está en un gran momento y cuya carrera parece estar ligada al éxito y la grandeza en este deporte.

No obstante, a pesar de su increíble rendimiento, el tenista se ha mostrado muy sincero y con los pies sobre el suelo.

En una entrevista a El Partidazo de COPE, Alcaraz habló alto y claro sobre en qué nivel se ve a sí mismo: "Sinceramente, no, no pienso que haya llegado todavía a mi mejor versión. Obviamente, creo que ahora mismo estoy en mi mejor versión de la carrera que llevo, pero no al nivel más alto que Carlos Alcaraz puede alcanzar, lo cual estamos trabajando para lograr".

De hecho, el tenista fue muy humilde y directo acerca del futuro de su carrera. "Creo que tengo mejor tenis por mostrar", aseguró el murciano.

Eso no fue lo único que dijo dado que en una entrevista para El Larguero de la SER, también se mostró contento con el resultado pero calmado sobre su legado y futuro con la raqueta.

"Tengo la copa mucho tiempo ya enfrente, lo cual me ha hecho darme cuenta de lo que he conseguido. Son seis, y queremos más, pero la verdad es que hay que disfrutarlo como si fuera el primero", señaló.

Además, durante la entrevista se le llegó a comparar con tenistas históricos como Rafael Nadal, el cual ganó cinco Grand Slams a una edad mayor que Alcaraz mientras Djokovic y Federer solo uno a su edad. En el caso del murciano ya son seis. Historia en tiempo real.

Sin embargo, Alcaraz se lo toma con calma: "Bueno, siento que estoy por el camino correcto. Siempre lo digo: cuando llevo más Grand Slams que leyendas como Rafa, Djokovic o Federer, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y que estoy por el camino correcto".

Pero por el otro lado, tiene otro reto mayor: mantener su nivel en los próximos torneos. "Siempre digo que, al final, los números por ser precoz, por ser muy joven, no significan nada. Si te estancas ahí y no sigues por ese camino, no sigues consiguiendo títulos… Ahora es el momento de seguir por este camino", indicó el tenista.

Después de ganar el US Open, Alcaraz ya pone sus ojos en el próximo torneo: el Open de Australia que se celebrará en enero del año que viene. De ganarlo, el tenista completaría pleno con todos los Grand Slams. Otro hito en su carrera.