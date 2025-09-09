El dardo de Edu Aguirre al Barça: "No es normal que el segundo club de España siga sin estadio y a los culés les dé igual"

A falta de unos escasos días para el FC Barcelona-Valencia, el conjunto culé sigue sin tener estadio en el que albergar el partido.

La situación no parece muy esperanzadora y todo apunta a que el Camp Nou no estará disponible a corto plazo y el Barça no ha reservado Montjuic durante toda la temporada, es decir, que no tienen oficialmente estadio local.

Así, el tema llegó a El Chiringuito de Jugones, donde el tertuliano Edu Aguirre fue muy crítico con la gestión del FC Barcelona y cómo a los culés "les da igual".

El Barça, sin estadio

El proyecto del Nou Camp Nou fue presentado en 2014, durante la presidencia de Josep Maria Bartomeu. Sin embargo, las obras no comenzaron hasta nueve años después, en 2023, tras varios retrasos y ajustes en la planificación.

La reforma tenía un objetivo principal: convertir el estadio en el más grande de Europa. Con ello, se buscaba ampliar su capacidad hasta alcanzar los 104.000 espectadores, superando a otros grandes recintos deportivos del continente.

Además, la remodelación estaba pensada para diversificar el uso del estadio. No solo sería la casa del FC Barcelona, sino también un espacio preparado para acoger deportes, espectáculos y celebraciones de gran magnitud.

Por esa razón, Laporta optó por adjudicar las obras a la constructora turca Limak bajo la promesa de que el estadio estaría disponible en noviembre de 2024, durante el 125 aniversario del club. Sin embargo, finalmente esas fechas no se alcanzaron.

Parte de ese retraso se debió a que el Ayuntamiento limitó el trabajo de los obreros y arruinó el plan de la constructora de que se trabajase 24/7 en las reformas del estadio. En su lugar solo se podía trabajar durante horario nocturno y fin de semana de forma ocasional para conciliar con la vida de los vecinos.

De hecho, durante este verano, Laporta tenía pensado que el Barca regresase al Camp Nou en el Trofeo Joan Gamper, aunque sea para un aforo parcial.

No obstante, ni para dicho partido ni para el inicio liguero el estadio estaba listo. Por ello, LaLiga organizó el calendario para que los tres primeros partidos los jugasen como visitante y al volver del parón, el Barca debía tener un estadio.

Finalmente parece que para el FC Barcelona-Valencia de este fin de semana, el conjunto blaugrana no tendrá disponible su estadio y se tantearon otras opciones: el Estadio Montjuic está reservado para un concierto de Post Malone y la otra opción es el Johan Cruyff, el estadio del filial.

La situación ha creado especial polémica dado que el Valencia sigue sin saber dónde va a jugar como visitante y el FC Barcelona sigue sin respuesta. Ante esta situación y la tranquilidad de la afición culé, Edu Aguirre fue muy contundente al respecto.

“Yo flipo con que a los culés les dé igual. Aquí lo que hay que hacer es poner las cartas encima de la mesa, buscar responsables y buscar culpables. Que no sepan dónde se va a jugar, si será en el Johan Cruyff, en Montjuïc o en el Camp Nou… ¿Quién es el culpable? Aquí tiene que haber una planificación", afirmó.

Aguirre explicó el gran problema que tienen los culés: "¿Por qué no se alquila Montjuïc? Una constructora, de verdad, no te dice en mayo que en septiembre no llegan y que alquilen Montjuïc. ¿No te lo dicen o el Barça no se lo cree? Aquí estamos dando por hecho que esto es normal".

Ante la reacción de los culés tratando de quitarle importancia a las declaraciones de Edu, el tertuliano se mantuvo en su punto y cargó contra el Barca.

"¿Es normal que el Barça, que es el segundo club, no tenga estadio? Es lo de siempre: al Barça le pasó lo mismo con las inscripciones, con el 1:1, con las palancas… siempre les pasa lo mismo. Es como el niño que estudia el examen la última noche. Es una chapuza y aquí nadie se queja", apuntó el colaborador.