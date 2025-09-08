Paco González (58), alto y claro sobre la Selección española: "Juegan mejor que la generación campeona del Mundo en 2010"

La Selección española ha conseguido arrasar y ser muy superior ante la Selección turca para firmar un partido que les acerca un poco más al Mundial de 2026.

Luis de la Fuente ha logrado crear un equipo que ilusiona a los aficionados y que promete dar muchas alegrías en las próximas competiciones.

De hecho, el periodista deportivo Paco González no ha dudado en compararlos con la Selección que en 2010 se llevó el Mundial bajo la batuta de Vicente del Bosque.

La Selección, elogiada

Después de sus pobres resultados en el Mundial de 2022, donde la Selección cayó eliminada de Octavos de final ante Marruecos en los penaltis y tuvo dificultades para pasar de fase de grupos, el combinado español tuvo un punto de inflexión.

Así, la Federación decidió dar salida a Luis Enrique y en su lugar presentar a Luis de la Fuente como el elegido para tratar de reestructurar esta Selección.

El cambio no tardó en generar polémicas debido a que era un entrenador con poca experiencia a sus espaldas y debido a su decisión de hacer una renovación entre los convocados.

De la Fuente decidió plantear una táctica de dar protagonismo a los jóvenes. De esa manera fue que consiguió ganar la Nations League en 2023, con promesas como Gavi o Yeremy Pino entre sus filas. Pero el equipo todavía tenía mucho más que demostrar.

Llegó 2024 y en pleno año de Eurocopa, España ya tenía una plantilla prácticamente nueva en comparación a la de 2022. Jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Cucurella, Zubimendi, Oyarzabal o Merino lograron darle un salto de calidad al equipo.

A eso había que sumarle el liderazgo de los más veteranos como Morata, Rodri, Carvajal o Unai Simón. Y el resultado llegó: España llegó a conseguir la Eurocopa después de enfrentarse a rivales como Alemania, Francia o Inglaterra.

Esta Selección prometía y daba esperanzas de cara al Mundial de 2026. Llegó la Nations League y el combinado español llegó a la final. Parecía que podían revalidar título pero la Portugal de Vitinha, Nuno Mendes o Cristiano Ronaldo logró frenarlos.

Era la primera final que Luis de la Fuente perdía y parecía preocupar a los aficionados. Sin embargo, la Selección ha disipado todas esas dudas con sus dos recientes partidos clasificatorios al Mundial, con los que ha vencido a Bulgaria (0-3) y a Turquía (0-6).

Especialmente ha sorprendido el encuentro ante el combinado otomano debido al gran fútbol demostrado por los jugadores. Un hat-trick de Merino, doblete de Pedri, gol de Ferran y un festival de asistencias de Lamine y Oyarzabal.

Por ello, con el nivel mostrado sobre el terreno de juego ante Turquía, ha devuelto la ilusión a los españoles y de verdad plantea el dilema: ¿Es España la gran favorita a llevarse el Mundial?

Lo cierto es que hay otras selecciones potentes como Argentina, Portugal o Francia. Sin embargo, esta Selección sí puede dar mucha guerra y luchar por llevarse el título. Depende solo de sus jugadores, nivel y plantilla hay de sobra.

Esta percepción de la Selección llegó a Tiempo de Juego, donde el periodista deportivo Paco González la comparó con el histórico combinado que ganó el Mundial en 2010.

"Para mí jugamos mejor que la campeona de Europa, bicampeona de Europa y del Mundo. Mejor. Más bonito, más entretenido. Más vistoso. Más todo. Estoy buscando qué selección me ha gustado más que esta y no la encuentro. Jugador por jugador gana la del 2010, pero en juego estos", aseguró González.

La España del 2010 tenía jugadores como Sergio Ramos, Xavi, Iniesta, Busquets, Villa o Casillas. Leyendas en sus respectivos clubes. No obstante, la actual Selección con nombres como Lamine, Nico, Pedri, Rodri o Unai Simón tiene mucho nivel y mucho potencial para también hacer historia.