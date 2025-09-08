Un exjugador del Madrid, muy sincero después de la victoria de la Selección: "Pudo meter 10 goles, pero faltó eficacia"

La Selección española ha conseguido ser muy superior a Turquía venciendo con un contundente 0-6 que ha logrado demostrar el poderío de los de Luis de la Fuente.

Jugadores como Pedri, Mikel Merino o Mikel Oyarzabal han logrado firmar partidos espléndidos y mostrar que esta Selección aspira a todo.

Sin embargo, a pesar del abultado resultado, lo cierto es que España podría haber ganado por una ventaja mayor si no hubiese sido por varios fallos y el portero turco Ugurcan Cakir.

La Selección de oro

Después de la final perdida ante la Selección portuguesa en la final de la Nations League, el combinado español generaba bastantes dudas de cara al Mundial de 2026.

No obstante, todas esas dudas se han disipado con las últimas victorias ante Bulgaria (0-3) y ante Turquía (0-6). El conjunto español logró superar con creces a sus rivales turcos y cerrar una goleada.

Acompañando a la contundente victoria, España logró dominar el partido y generar ocasiones de gol constantemente que provocaron que se pudiese haber conseguido una goleada mayor.

"Hoy ha sido tremendo. Ha sido extraordinario. De los mejores partidos que recuerdo en mucho tiempo, teniendo en cuenta el contexto, claro: Turquía, en Turquía, tu máximo rival en el grupo que apenas empieza y con todo por decidir", aseguraba Álvaro Benito en Carrusel Deportivo.

El exjugador del Real Madrid fue muy claro: "La Selección ha estado a un nivel altísimo. En el juego ha habido situaciones de gol suficientes como para doblar el resultado. Hacía mucho tiempo que no veía a una Selección de este calibre".

De hecho, Benito mencionó cómo sintió que "se han generado ocasiones constantes" y por ello el 0-6. "Con el 0-2 hubo algún acercamiento peligroso de Turquía donde pensabas que, si marcaban, a nivel emocional podía cambiar el desarrollo del partido, aunque la superioridad estaba siendo abrumadora", indicó.

Incluso mencionó ocasiones de gol de jugadores que no llegaron encontrar la red. "Lamine tuvo un par muy claras, Nico también, y el portero turco sacó un paradón a Ferran que parecía gol seguro. España generó ocasiones para llegar a diez goles y no habría sido raro. Fue un día en el que no se tuvo una eficacia por encima de la media, sino que simplemente se crearon muchísimas oportunidades", revelaba.

Asimismo, después de ganar la Eurocopa el pasado año y con victorias tan contundentes, hay quienes no dudan en comparar a esta Selección con la generación dorada del 2010.

Álvaro Benito entiende esa comparación pero, aunque de forma objetiva gana la de 2010, sí que considera que la actual tiene mucho margen de maniobra y una gran proyección.

"En aquella época gloriosa éramos tan superiores que, aunque pudieras perder un partido, lo normal era arrasar", afirmó. "Ahora también podemos ganar a cualquiera, incluso a Inglaterra, y ser campeones del mundo. Pero sí tengo la sensación de que está todo un poco más igualado. En aquel momento perder era un accidente. Quizá esa sea la mayor diferencia entre ambas selecciones".

En todo caso, tiene muchas esperanzas por ver el futuro de las jóvenes promesas que están liderando a esta Selección hacia la gloria.

"Muchos de estos jugadores apenas están disputando sus primeros partidos internacionales. ¿Qué diremos de Lamine, Pedri o Huijsen dentro de 10 años? Porque otros como Rodri o Carvajal ya están entre los mejores del mundo en su posición", declaraba el exjugador.

Tampoco faltaron menciones a Lamine Yamal durante su participación. Pese a que el '10' culé repartió dos asistencias, lo cierto es que tuvo varias oportunidades de cara a gol que acabó fallando.

"Para mí su partido ha sido buenísimo. Hay que hacérselo sentir, porque seguramente estará pensando en sus fallos. Aunque tuvo un par de acciones que debía definir mejor, lo importante es centrarse en lo positivo. Creo que tanto en el fútbol como en la vida hay que mirar más lo bueno que lo negativo", apuntaba Benito.