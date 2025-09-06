Josep Pedrerol, tajante con el Barça de Hansi Flick: "Los entrenadores que rajan al final acaban ganando cero títulos"

Pese a que empezó con una victoria ante el Mallorca, el FC Barcelona de Hansi Flick tuvo que remontar contra el Levante y se atascó contra el Rayo Vallecano, obteniendo solo un empate.

Al equipo le está costando despegar y encontrar su nivel de la temporada pasada con el que pudo hacerse con LaLiga y la Copa del Rey.

Así, aunque la plantilla es prácticamente la misma, lo que parece haber cambiado es la actitud de los jugadores dentro del vestuario, un tema que ha causado especial polémica después de las declaraciones del técnico donde hablaba de que "el ego mata al éxito".

De tal manera, el tema lleva varios días generando discusión en relación de a qué se refería exactamente el entrenador y sobre quiénes son esos jugadores con excesivo ego.

En el plató de El Chiringuito de Jugones el tema no pasó por alto y el presentador Josep Pedrerol fue bastante crítico con Flick y sus apreciaciones del ego dentro del vestuario compartidas a la prensa.

¿Problemas internos?

Después de la pasada temporada en la que el FC Barcelona consiguió un doblete y llegó a finales de Champions League, había especial expectación por su rendimiento esta campaña.

Al fin y al cabo la plantilla es muy similar, a excepción de la llegada de Joan García, la salida de Íñigo Martínez y la marcha de algunos jugadores con poca aparición como Héctor Fort o Pau Víctor. Por tanto, con el juego de Flick más asumido, el Barca prometía ser un equipo imparable.

Aunque eso se pudo ver durante la pretemporada, parece que en LaLiga no se ha podido ver esa imagen, con una victoria sufrida y un empate en sus últimos partidos.

De hecho, Flick aprovechó la rueda de prensa post partido para señalar que necesitaba que al acabar el mercado, "todos estén comprometidos al 100% con el club y con este equipo". "Sin egos. Porque el ego mata el éxito. El año pasado jugamos como un equipo y tenemos que volver a eso", aseguró.

Las palabras del entrenador despertaban dudas: ¿qué ego? ¿era indirecta a algún jugador? ¿ha hablado de esto con los jugadores? Así, en los últimos días jugadores como Pedri o Lamine, durante su concentración con la Selección, han calmado las aguas, quitándole peso a las declaraciones.

No obstante, Josep Pedrerol fue bastante crítico con Flick: "Los entrenadores que rajan en las primeras jornadas acaban ganando cero títulos. Mourinho, en la última temporada, empezaba a rajar en la jornada 3, Ancelotti rajando, y Flick también. No digo que sea lo mismo, pero si en la tercera temporada estás rajando… ellos son los que te hacen ganar".

Además, el presentador colocó a Lamine como el protagonista detrás de estas polémicas. "Cuando vuelva Lamine, quiero ver la siguiente rueda de prensa de Flick. Dirá: “Se ha exagerado todo”. Al tiempo. Repito: “Es un equipo con hambre, me expliqué mal y tal”. Va a tener que bajar el listón. Porque, si no, en el cara a cara con el ambiente le dirán: “¿Tú qué?”. Flick marcha atrás", aseguraba Pedrerol.

Las palabras del periodista no sentaron del todo bien entre otros tertulianos como Juanma Rodríguez, que cargaron de forma severa con el presentador.

"Flick dice esto, pero luego los jugadores se van y, cuando vuelva Lamine y lo tenga cara a cara, en la rueda de prensa posterior ya veréis cómo cambia de opinión. Este es jugador–entrenador, ¿no? Es decir, Flick, que es todo carácter, cuando vea a Lamine Yamal, un chaval de 18 años, se va a hacer caca en los pantalones. Es lo que estás diciendo", indicaba Rodríguez.

A lo que Pedrerol respondió: "No digo que sea entrenador; digo que lo mirará Lamine Yamal y le dirá: “¿Ego?”, y Flick dirá que no quería decir eso. Dirá: “Oye, perdonad, estaba caliente y tenemos que ser un equipo como el año pasado”.

"Lo de ego, a la cara, a ellos no se lo va a decir. ¿Le va a decir a Lamine que tiene mucho ego? No. Estaba caliente, rajó más de la cuenta y ahora, pasito atrás", apuntaba el presentador.

Lo cierto es que las palabras de Flick han coincidido con el parón de selecciones, por lo que tanto jugadores como técnico tienen tiempo de sobra para calmar el ambiente y mostrar esa unidad que el equipo parece haber perdido.

Habrá que ver cómo responde el FC Barcelona sobre el terreno de juego con su próximo partido ante el Valencia el 14 de septiembre.