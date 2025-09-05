Luis Enrique se fractura la clavícula en un accidente en bicicleta: está ingresado en urgencias y será operado

A perro flaco, todos son pulgas. Tras ser convocado a declarar por 'Caso Negreira', la turbulenta salida de Gianluigi Donnarumma y las disputas en su vestuario por el Balón de Oro, Luis Enrique, entrenador del PSG, se ha roto la clavícula mientras circulaba en bicicleta.

Así lo ha informado su club en un escueto comunicado en el que no ha aclarado la gravedad de la lesión ni tampoco ha detallado el tiempo que permanecerá de baja.



“Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula", ha publicado el club francés.

El equipo expresó "su total apoyo a Luis Enrique" y le deseó "una pronta recuperación", además de aclarar que "proporcionará más información próximamente" sobre el caso.

El asturiano, como muchos en su región natal, es un gran aficionado al ciclismo.

De hecho, ha confesado que para él la bicicleta representa un momento de libertad, pasión y tranquilidad, que le sirve de motivación para manejar situaciones complejas en su trabajo como entrenador.

También ha asegurado que, siempre que puede, disfruta del caballito de hierro, aunque el suyo está hecho con los mejores materiales.

En 2023 participó en una carrera de montaña a la que llevó una montura valorada en más de 9.000 euros.

Después de retirarse como futbolista profesional, Luis Enrique ha participado en otras carreras BTT y en la mítica marcha cicloturista Quebrantahuesos.

En marzo de 2025, lanzó una edición limitada de zapatillas de ciclismo en colaboración con la marca Nimbl, con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Xana, nombrada así en honor de su hija, que ayuda a niños con graves problemas de salud y a sus familias.