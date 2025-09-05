Carlos Alcaraz se ha clasificado para la final del US Open 2025 después de imponerse al serbio Novak Djokovic en tres sets (6-4, 7-6 y 6-2).

El partido estuvo muy disputado en las dos primeras mangas, pero el físico y la fe se le agotaron al serbio en el tercer parcial, donde apenas compitió. El murciano sigue sin ceder un solo set en todo el torneo y tiene el número 1 del ranking ATP a una victoria.

En la final del domingo, el rival del murciano será el ganador del Sinner-Aliassime que se disputa esta madrugada en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.