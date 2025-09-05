Las claves del Djokovic vs Alcaraz:
- Alcaraz se cuela en la final del US Open tras imponerse a Djokovic y mantiene vivas sus aspiraciones de ser número uno
Alcaraz-Djokovic, en directo|Gracias por acompañarnos
Carlos Alcaraz enters a tournament.— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025
Carlos Alcaraz reaches the final.
For the eighth time in a row. pic.twitter.com/PbkWpjhIbu
Alcaraz-Djokovic, en directo| La crónica
Carlos Alcaraz se ha clasificado para la final del US Open 2025 después de imponerse al serbio Novak Djokovic en tres sets (6-4, 7-6 y 6-2).
El partido estuvo muy disputado en las dos primeras mangas, pero el físico y la fe se le agotaron al serbio en el tercer parcial, donde apenas compitió. El murciano sigue sin ceder un solo set en todo el torneo y tiene el número 1 del ranking ATP a una victoria.
En la final del domingo, el rival del murciano será el ganador del Sinner-Aliassime que se disputa esta madrugada en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.
Alcaraz-Djokovic, en directo| ¡El murciano está en la final!
3º (6-4, 7-6, 6-2) ¡Victoria para Alcaraz! El español se impone en tres sets a Novak Djokovic y se clasifica para la final del US Open sin ceder un solo set. Su rival saldrá del Sinner-Aliassime que se disputará en las próximas horas en la pista central de Flushing Meadows.
El público se despide de Djokovic, resignado en este último parcial después de rayar a gran nivel en las dos primeras mangas.
Alcaraz-Djokovic, en directo| Juego en blanco
3º (6-4, 7-6, 5-2) Alcaraz cierra el juego en blanco para ponerse a un solo paso de la final. Restará para ello ante un Djokovic muy competitivo pero que ha bajado los brazos en esta tercera manga
Alcaraz-Djokovic, en directo| Responde el serbio
3º (6-4, 7-6, 4-2) Tira de orgullo Djokovic y responde desde el saque para poner el 4-2. Servirá Carlitos para ponerse a un juego de la final.
Alcaraz-Djokovic, en directo| Se confirma la rotura
3º (6-4, 7-6, 4-1) Parece bajar los brazos Djokovic, muy tocado físicamente pero también en lo anímico. Sabe que el partido está muy cuesta arriba y que compite con un fuera de serie que es, además, 16 años más joven.
Alcaraz-Djokovic, en directo |¡Break para el español!
3º (6-4, 7-6, 3-1) ¡Otro break para Alcaraz! Se le nota el cansancio a Djokovic, que encadena algunos errores impropios de su nivel. Una caña en el peor momento le dio una bola de break a Alcaraz. En el momento decisivo, el serbio comete una doble falta y mira al cielo, consciente de que se le está escapando el partido.
Djokovic ha remontado 8 partidos en los que ha marchado dos sets por debajo durante toda su carrera.
Alcaraz-Djokovic, en directo| No cede el español
3º (6-4, 7-6, 2-1) Vuelve a ponerse en ventaja el español. La juventud debería favorecerle en este último set frente a un rival tan veterano, aunque Djokovic ya ha dejado varios detalles que demuestran que la edad no pasa por él.
Alcaraz-Djokovic, en directo| Empata el serbio
3º (6-5, 7-6, 1-1) Después de un primer juego muy cómodo para el español, Djokovic responde igualando desde el saque. El serbio fue atendido por el fisio en el pequeño hueco entre set y set. A ver cómo está de sus molestias.
Alcaraz-Djokovic, en directo| Un paso más cerca
3º (6-4, 7-6, 1-0) Alcaraz comienza el que puede ser el set definitivo llevándose el primer juego desde el saque. Djokovic ha jugado su mejor tenis del partido pero el segundo set se lo ha llevado el murciano. A ver qué tal resiste psicológicamente el serbio, cuyo esfuerzo ha quedado en vano. El español sigue sin perder un set en todo el torneo y el partido supera las dos horas de duración.
Alcaraz-Djokovic, en directo| ¡Se lo lleva el murciano!
3º (6-4, 7-6) ¡El segundo set es para Alcaraz! Se le pone la semifinal muy de cara después de haber sufrido en este segundo set.
Djokovic comenzó corto de físico después del esfuerzo realizado y comenzó muy errático. Alcaraz llegó a ponerse 4-1, pero la mentalidad de hierro del serbio le valió para poner el 4-3 a base de pundonor. Devolvía pelotas imposibles para un tenista de su edad, pero el español logró rehacerse para poner el 6-4 arriba y confirmar su bola de set tras un parcial muy disputado.
El partido roza las dos horas y entra en un tercer parcial que puede ser definitivo
Alcaraz-Djokovic, en directo| ¡Habrá tie break!
2º (6-4, 6-6) ¡Habrá tie-break! Fuerza el desempate Alcaraz desde el saque y tendrá la oportunidad de llevarse el segundo set ante un verdadero especialista como Djokovic. El desenlace dibujará dos escenarios opuestos: o dos sets arriba, o el partido estará empatado.
-
Alcaraz-Djokovic, en directo| El serbio no da tregua
2º (6-4, 5-6) Djokovic es indestructible. Resuelve el juego por la vía rápida y vuelve a restar con la oportunidad de llevarse el segundo set. La presión ahora es para Alcaraz, que saca para aspirar al tie-break.
-
Alcaraz-Djokovic, en directo| El murciano responde
2º (6-4, 5-5) Alcaraz se jugaba la vida y ha respondido con autoridad. Juego en blanco para empatar el set y trasladar la presión a su rival. No le están entrando las dejadas y supera con creces la cantidad de errores no forzados de Djokovic, pero prolonga su vida en este segundo parcial.
-
Alcaraz-Djokovic, en directo | El murciano se dispara en el pie
2º (6-4, 4-5) Alcaraz ha dejado escapar una oportunidad de oro para romper el servicio a su rival. Después de ponerse 0-30 arriba, el punto más largo del partido (27 intercambios) cayó de cara de Djokovic. Con 30-30, un error no forzado en una dejada más estética que efectiva ha arruinado las aspiraciones del murciano. Se lamenta, porque sabe que esa no podía escaparse. Djokovic reacciona desde el saque y recuerda a su rival que no se le puede dejar escapar con vida
-
Alcaraz-Djokovic, en directo | El murciano empata el set
2º (6-4, 4-4) Levanta el puño Alcaraz tras mover a Djokovic a su antojo en este juego. Empata el partido y demuestra que la crisis se ha esfumado. El serbio, resignado, reconoce el buen tenis de su rival. El porcentaje de primeros servicios ya está por encima del 60%, una clara mejoría respecto al primer set.
-
Alcaraz-Djokovic, en directo | No se le escapa al serbio
2º (6-4, 3-4) Salva los muebles Djokovic con un juego en blanco desde el saque. Ahora es él quien frena la reacción de Alcaraz y el set entra en su momento decisivo con la igualdad por bandera.
-
Alcaraz-Djokovic, en directo | Se confirma el break
3º (6-4, 3-3) Empata el set el murciano después de ir 0-3 abajo. Su reacción refleja cómo ha madurazo en su juego en los momentos más delicados. Ahora, el murciano restará para dar la vuelta a la segunda manga
-
Alcaraz-Djokovic, en directo | ¡Break para apretar el set!
2º (6-4, 2-3) ¡Break para Alcaraz! Llega en el mejor momento, porque lo estaba pasando mal el español y Djokovic estaba en su mejor momento del partido. Con 30-30, un golpeo magistral de muñeca por parte del murciano levantó al público y le valió para gozar de una bola de break muy tentadora. En el momento decisivo, el juego se lo lleva Alcaraz al resto y frena en seco la trayectoria ascendente de su rival
-
Alcaraz-Djokovic, en directo | Respira el murciano
2º (6-4, 3-1) Se sacude los nervios Alcaraz y logra su primer juego en esta segunda manga. Era muy importante, por sensaciones, parar el vendaval del serbio. El equipo del murciano anima al número 2 y le piden que se relaje y haga su tenis