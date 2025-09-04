Las claves del España - Grecia:
- España se estrella contra la Grecia de Antetokounmpo y cierra la era Scariolo con un adiós prematuro al EuroBasket
España - Grecia, en directo | Gracias por acompañarnos
Aquí finalizamos la retransmisión del partido entre España y Grecia que ha finalizado con derrota y eliminación de los de Scariolo del eurobasket. Gracias por acompañarnos.
España - Grecia, en directo | El peor resultado en el Eurobasket moderno
Con la derrota de hoy, España ha sufrido su peor eliminación desde la era moderna del Eurobasket. Hoy se va a las primeras de cambio después de una fase de grupos en la que ha ganado únicamente dos partidos de seis.
España - Grecia, en directo | ¡Final del partido! ¡España está eliminada!
(86-90) ¡FINAL DEL PARTIDO! ¡ESPAÑA SE QUEDA FUERA DEL EUROBASKET! No ha podido ser. Lo intentó hasta el final el combinado español, pero los fallos en el tiro libre en los últimos compases han sido definitorios.
España - Grecia, en directo | Máxima igualdad
4º 2:00 (84-86) Triple rebote muy importante de Antetokounmpo para poner por delante a Grecia a falta de dos minutos para el final del partido. Máxima tensión.
España - Grecia, en directo | Cuatro abajo
4º 4:00 (77-81) España llega viva al tramo final con cuatro puntos de desventaja, pero los de Scariolo parecen más finos en los últimos minutos.
España - Grecia, en directo | Máxima igualdad
4º 6:00 (75-77) El partido entra en su tramo decisivo y a Grecia se le empieza a notar un bajón físico. Saint Supéry está jugando con una madurez impropia para su edad, pero la foto del partido se la lleva Juancho Hernangómez. Tremendo el tapón que le ha colocado a Giannis Antetokounmpo.
España - Grecia, en directo | Empatan los de Scariolo
4º 8:00 (71-71) ¡Empata España! La reacción de los de Scariolo es formidable y ya están igualados en el marcador. Los Hernangómez se están enchufando en este tramo final, aunque el más destacado está siendo Saint-Supéry.
España - Grecia, en directo | ¡Comienza el último cuarto!
4º 10:00 (63-68) ¡Empieza el último cuarto! España tiene opciones de obrar el milagro ante Grecia tras su gran reacción en el último parcial.
España - Grecia, en directo | ¡Fin del tercer cuarto!
3º 00:00 (63-68) Saint-Supéry cierra el tercer cuarto con una bandeja que pone a España a cinco puntos antes del parcial decisivo. España ha recortado diez puntos de desventaja en diez minutos. La Familia nunca deja de creer
España - Grecia, en directo | Despierta Dorsey
3º 2:00 (56-64) Cuando peor lo pasaba Grecia, vuelve a aparecer Tyler Dorsey con su sexto triple de la noche. De nuevo, logran coger cierta distancia los griegos.
España - Grecia, en directo | El partido se iguala
3º 4:00 (52-56) El único capaz de responder a la reacción española Antetokounmpo, demasiado solo en la parcela ofensiva de los helenos. El ala-pívot ha dejado varios detalles de calidad en el posteo frente a Santi Aldama para dar oxígeno a los suyos, pero el momentum del partido era de los de Scariolo.
De Larrea encadenó dos acciones entrando hasta la cocina para poner a España a cuatro puntos con una soberbia bandeja. De 16 puntos a 4 de desventaja en apenas cinco minutos.
España - Grecia, en directo |Crecen los de Scariolo
3º 6:00 (46-54) El inicio de los de Scariolo es excelente y ya miran de tú a tú a Grecia en el marcador. Intenta reaccionar Grecia, aunque abusan de los balones a Antetokounmpo. El 34 dejó un detalle de abusón en un uno contra uno frente a Santi Aldama
España - Grecia, en directo | Buen inicio
3º 8:00 (43-50) España recorta distancias con un parcial de 8-0 al inicio del tercer parcial. La remontada española pasaba por salir bien del descanso y el paso por vestuarios ha dejado dormidos a los griegos.
España - Grecia, en directo | ¡Arranca el tercer cuarto!
3º 10:00 (35-50) ¡Comienza el tercer cuarto! España necesita un milagro.
España - Grecia, en directo | El porcentaje de acierto exterior, clave.
Grecia dobla a España en su porcentaje de acierto exterior. Los griegos acumulan un 67% desde el triple por el 33% de los españoles. El más destacado en este sentido es Tyler Dorsey, con un 5/6 en triples en esta primera mitad.
España - Grecia, en directo | ¡Llega el descanso!
2º 00:00 (35-51) Finaliza el segundo cuarto y el partido llega al descanso con desventaja para España. Reaccionaron los de Scariolo en el inicio de la mano de un acertado Aróstegui para ponerse a cinco puntos de Grecia, pero los helenos han vuelto a entonarse en los últimos minutos. Antetokounmpo sigue creciendo en el partido y la segunda mitad será un reto mayúsculo.
España - Grecia, en directo | Crece Giannis
2º 2:00 48-35) Vuelve a escaparse Grecia en el marcador con un Giannis al alza. Ya suma 11 puntos el jugador de los Milwaukee Bucks. Tyler Dorsey se reencontró con el triple después de un segundo parcial muy tímido y ya acumula 17 puntos,
España - Grecia, en directo | Excelente defensa
2º 4:00 (33-40) Excelente en defensa España, que ha logrado cortar el vendaval ofensivo de los griegos en el primer cuarto. Antetokounmpo está muy bien vigilado y los de Scariolo están crecidos en lo moral.
España - Grecia, en directo | Aróstegui clava dos triples seguidos
2º 6:00 (31-38) Empieza a crecer Giannis Antetokounmpo en el partido, que deja su primer gran detalle con un 2+1 en el que reflejó su superioridad física.
España no le pierde la cara al partido y dos triples de Aróstegui levantan a los compañeros del banquillo al grito de vamos. Pide tiempo muerto Spanoulis, furioso por la reacción española.
España - Grecia, en directo | Aldama tira del carro
2º 8:00 (23-35) España empieza el segundo cuarto con un triple de Santi Aldama, pero los griegos anotan fácil y mantienen su ventaja. Scariolo mete a Sima en busca de más músculo en la pintura.