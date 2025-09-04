3º 4:00 (52-56) El único capaz de responder a la reacción española Antetokounmpo, demasiado solo en la parcela ofensiva de los helenos. El ala-pívot ha dejado varios detalles de calidad en el posteo frente a Santi Aldama para dar oxígeno a los suyos, pero el momentum del partido era de los de Scariolo.

De Larrea encadenó dos acciones entrando hasta la cocina para poner a España a cuatro puntos con una soberbia bandeja. De 16 puntos a 4 de desventaja en apenas cinco minutos.