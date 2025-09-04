Cristóbal Soria, tajante con la Selección: "Estos jugadores necesitan al mejor entrenador y ese no es Luis de la Fuente"

Las polémicas declaraciones de Hansi Flick y su mención a que "el ego mata al éxito" siguen generando polémica y ahora han acabado salpicando al seleccionador español Luis de la Fuente.

El técnico hizo mención a que en la Selección no tienen problemas con el ego, a diferencia de lo que pueda pasar en los clubes. Unas palabras que generaron polémica en el plató de El Chiringuito de Jugones.

Y precisamente uno de los más críticos fue Cristóbal Soria. El tertuliano no desperdició la oportunidad para cargar contra el seleccionador así como de su actitud fuera de los terrenos de juego.

De la Fuente, señalado

Después de la salida de Luis Enrique de la Selección, Luis de la Fuente fue anunciado como el nuevo seleccionador el 8 de diciembre de 2022. Sin embargo, su contratación no tardó en generar polémica debido a su falta de experiencia en los banquillos.

Anteriormente solo había estado a cargo de equipos de Segunda B y en categorías inferiores de la Selección por lo que asumía su mayor reto al entrenar a la absoluta. En sus tres años como técnico, De la Fuente ha logrado conseguir una Nations League y una Eurocopa.

A pesar de eso, su nombre sigue generando dudas entre expertos y periodistas, especialmente por muchas de sus declaraciones.

En la última rueda de prensa de cara al partido ante Bulgaria, el seleccionador respondió a una pregunta acerca de si el ego afecta a su equipo.

"Nosotros hacemos lo que consideramos en cada momento. También es verdad que, con nosotros, los jugadores tienen un comportamiento fantástico; seguramente en sus clubes también. No sé cómo se gestiona en un club, en el sentido de que cada uno tiene su particularidad, pero aquí todo son facilidades", afirmaba.

El seleccionador explicó su relación con los seleccionados: "Los jugadores vienen con una predisposición excepcional a aceptar el rol que les corresponde. Tenemos esa fortuna y esa suerte: no hemos tenido ningún contratiempo ni inconveniente en este tiempo. Todo lo contrario".

Además, también se le cuestionó en relación a Lamine y las últimas polémicas que rodean al jugador. "Cuando hablo de Lamine es porque lo conozco desde los 16 años. Es un crío todavía, entonces hay que ayudarle, acompañarle y formarle. Hay que ejercer de formador más que de entrenador", apuntaba.

"Lamine es una persona muy inteligente, muy madura y está muy centrado en lo que quiere. Lo hacemos con todos los jugadores jóvenes que nos ha tocado. Y tenemos la fortuna de que colaboran, porque son personas muy maduras para la edad y la precocidad que tienen", indicaba el técnico.

Las palabras de De la Fuente causaron enfado en el plató del Chiringuito de Jugones. Se le tachó de prepotente, de lanzar puyas a los clubes o incluso de autoproclamarse el éxito de Lamine Yamal.

Por ello, el tertuliano Cristóbal Soria aprovechó la oportunidad para cargar contra el seleccionador: "Se le está perdiendo el respeto a la afición de la Selección española. Entiendo que, igual que a la Selección van los mejores, el entrenador de la Selección absoluta debe ser de los mejores. Y cuando Luis de la Fuente llega al cargo, no está ni de lejos entre los mejores entrenadores de este país".

"Me parece una persona fantástica, pero entiendo que para ser seleccionador nacional tienes que ser de los mejores, y Luis de la Fuente no lo es ni de lejos. Entonces, en este tipo de situaciones, a la hora de manejar, veo que le falta un poco de cintura", señalaba de forma tajante Soria.

De hecho, el tertuliano llegó a señalar varios aspectos que considera negativos del seleccionador, describiéndole como artificial y señalando como forzadas sus interacciones en ruedas de prensa.

"Al principio nos llamaba la atención cuando llamaba al periodista por su nombre. Hoy me parece un poco sobreactuado. Lo que dice lo trae escrito de casa. Y al primero que le preguntase por Lamine Yamal, da igual quién fuese, le iba a soltar la perorata de la chistera. Y el entrenador, aparte de la pizarra, necesita ser un buen director de grupo, y yo veo que a De la Fuente le falta", declaraba el colaborador.