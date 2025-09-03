El recado de Josep Pedrerol a Hansi Flick: "Si no puede controlar ni a Lamine Yamal ni a Raphinha, tiene un problema"

Aunque logró conseguir victoria en los dos primeros partidos, el FC Barcelona de Hansi Flick se atascó en el Estadio de Vallecas ante el Rayo Vallecano. Los jugadores culés tuvieron problemas de cara a portería y solo pudieron anotar un tanto de penalti.

Sin embargo, la mayor polémica llegó postpartido, cuando el técnico blaugrana respondió a una pregunta de la prensa y acabó cargando contra sus propios jugadores, asegurando que "el ego mata al éxito". Unas palabras que han resonado bastante entre aficionados y periodistas.

De hecho, en el último programa de El Chiringuito de Jugones, el presentador Josep Pedrerol se mostró muy crítico con las declaraciones de Flick.

Flick, señalado

Con el fin de la era Xavi, el FC Barcelona mantenía las expectativas de encontrar un entrenador a la altura del equipo y que pudiera liderarlos hacia la gloria. Así, finalmente la directiva lo tuvo claro: Hansi Flick.

El entrenador alemán se encontraba sin equipo y su paso por el Bayern de Múnich fortalecían su experiencia, situándole como el favorito para los banquillos del Camp Nou. Flick llegó y en poco tiempo hizo suyo el equipo.

El técnico culé logró convertir un equipo en horas bajas en uno que aspirase a todo, reforzando el talento de jugadores como Íñigo Martínez, Pedri, Raphinha o Lamine Yamal. Tal fue así que la temporada pasada logró ganar LaLiga y la Copa del Rey así como alcanzar semifinales de la Champions League.

No obstante, aunque ha tenido tiempo de pretemporada para sentar las bases de cara a esta nueva campaña, a Flick parece que se le está atascando la temporada.

Ante el RCD Mallorca firmó una notable victoria pero al Levante le tuvo que remontar después de un contundente 2-0 y contra el Rayo Vallecano pudo sacar solo un punto. Unos resultados mejorables y que en postpartido sacó a relucir los problemas internos del club.

Uno de los periodistas le preguntó acerca de Fermín López y su rumoreada salida, a lo que el técnico respondió: "Hablemos del equipo, no de los jugadores. Lo importante para mí es que, cuando se cierre el mercado, todos estén comprometidos al 100% con el club y con este equipo. Sin egos. Porque el ego mata el éxito. El año pasado jugamos como un equipo, como una unidad, y tenemos que volver a eso".

A esas palabras de Flick, Josep Pedrerol se mostró muy crítico con su actitud. "En el momento en el que coges a chavales y los expones públicamente, es una opción, una estrategia… ¿y después qué?", señalaba.

"Cuando llegas, lo primero es tratar de convencer al vestuario. Si Lamine tiene un problema o crees que está subido, hablas con él. Si no puedes con Lamine Yamal con 18 años, Flick tiene un problema. Si no puede con Raphinha, tiene otro problema. Entonces, yo creo que Flick tiene que hablar con los jugadores", aseguraba Pedrerol.

El presentador del Chiringuito llegó a comparar la situación de Flick con otros entrenadores: "Cuando acusas al vestuario y públicamente les señalas de agrandados, de tener ego… ¿lo siguiente qué es? ¿Qué te queda? Este fue el final de Ancelotti y el final de Mourinho en el Madrid. Y espero que no sea el final de Flick en el Barça, pero jornada 3 y esa rajada pública… ¿lo siguiente qué es? ¿Echarles?"

Por esa razón, Pedrerol finalizó su reflexión mostrándose muy crítico con el entrenador blaugrana. "Si en el siguiente partido pasa lo mismo, ¿qué haces? ¿Ancelotti qué hizo? Pasito para atrás. Flick es campeón de Copa por los jugadores también. A mí me parece que ha arriesgado en exceso en la jornada 3 o que tiene previsto marcharse al acabar la temporada", indicaba.